Dvogodišnje dijete umrlo u Skopju nakon što je pogođeno zalutalim metkom

Državno odvjetništvo objavilo je da je izdana naredba za obdukciju tijela preminulog dvogodišnjeg djeteta, kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije

Dvogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno tijekom dočeka Nove godine preminulo je jutros u Klinici za dječju kirurgiju u Skoplju, unatoč naporima liječnika, priopćile su zdravstvene vlasti, piše Index.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, dijete se u trenutku nesreće nalazilo vani s majkom i promatralo vatromet kada ga je pogodio metalni projektil, najvjerojatnije zalutali metak.

Nakon incidenta dijete je hitno prevezeno u bolnicu. Najprije je zbrinuto u Gradskoj općoj bolnici, a zbog iznimno teškog stanja potom je prebačeno u Dječju kliniku. Liječnici su utvrdili teške ozljede mozga i stanje opasno po život.

