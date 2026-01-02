Dvogodišnje dijete umrlo u Skopju nakon što je pogođeno zalutalim metkom

Dvogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno tijekom dočeka Nove godine preminulo je jutros u Klinici za dječju kirurgiju u Skoplju, unatoč naporima liječnika, priopćile su zdravstvene vlasti, piše Index.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, dijete se u trenutku nesreće nalazilo vani s majkom i promatralo vatromet kada ga je pogodio metalni projektil, najvjerojatnije zalutali metak.

Nakon incidenta dijete je hitno prevezeno u bolnicu. Najprije je zbrinuto u Gradskoj općoj bolnici, a zbog iznimno teškog stanja potom je prebačeno u Dječju kliniku. Liječnici su utvrdili teške ozljede mozga i stanje opasno po život.

Državno odvjetništvo objavilo je da je izdana naredba za obdukciju tijela preminulog dvogodišnjeg djeteta, kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.