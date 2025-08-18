Don Ante Žderić: "Domoljublje nije samo mahanje zastavom nego i zaziranje od korupcije"

Poznati dalmatinski svećenik don Ante Žderić dao je intervju za portal Makarska Danas u kojem se osvrnuo na aktualne društvene teme, specifičnosti svećeničkog poziva te vlastita iskustva u službi.

– Domoljublje nije samo mahanje zastavom nego i plaćanje poreza, zaziranje od korupcije, odgovornost prema radu, prema starijima… Vjera nije samo primiti sakramente. Vjera je ljubiti drugoga, drugačijega, pa i onoga koji te ne voli – poručio je don Ante, koji je prije studija teologije diplomirao arheologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru.

Govoreći o odnosu prema prošlosti, svećenik je naglasio da nije dobro da se svatko time bavi, osobito ako nema odgovarajuću stručnost.

– Nije dobro da se svatko bavi prošlošću jer nije svatko jednako prikladan za to, ni obrazovno, ni spoznajno, ni emocionalno. Prošlost treba ostaviti stručnjacima. Nije dobro graditi budućnost isključivo na temeljima prošlosti kako mi zamišljamo da je bila ili kakva bi po nama trebala biti. Ne može se danas živjeti od onoga jučer, danas možemo jesti samo za danas. Nije dobro biti opterećen prošlošću, nego iz nje treba crpiti poruke i utkati u sadašnjost, no ne biti rob prošlosti – kazao je.

Iskustva bolničkog kapelana

Don Ante je neko vrijeme bio i bolnički kapelan, što ga je posebno oblikovalo.

– Bio sam na jedinici intenzivne njege, a tamo su ljudi na rubnim životnim situacijama. Tamo nema mjesta za glumu, tamo čovjek koji je u teškoj bolesti, koji je u posljedicama prometne ili pred samom smrću, govori stvari koje su u životu najvažnije. To su pitanja Boga, pitanja ljubavi i života. Često postavljaju pitanje meni i sebi “jesam li mogao bolje”. Tu nema skoro nikakve razlike između vjernika i nevjernika. Pred iskustvom smrti smo svi isti – rekao je, dodavši kako „bolnički hodnici znaju više molitve nego crkveni zidovi“.

Prema njegovim riječima, mnogi ljudi nakon iskustva intenzivne njege više nikada nisu isti: – Često ih to promijeni i mnogi na kraju budu zahvalni jer ih iskustvo suoči sa samima sobom i životom.

Vjenčanja stranaca i istospolna partnerstva

Otkrio je i jednu manje poznatu dimenziju svoga poziva – vjenčanja stranaca u Splitu.

– Imao sam u subotu hrvatsko-nigerijsko vjenčanje; naša Hrvatica rođena u Berlinu upoznala je momka migranta iz Nigerije i vjenčali su se u Hrvatskoj. Imam takvih pet parova, a nedjeljom imamo u Splitu misu na engleskom za strane radnike, pa se nas nekoliko svećenika izmjenjujemo – rekao je.

Na pitanje o istospolnim zajednicama, don Ante je iznio jasan stav:

– Ispravit ću – istospolna partnerstva. Tu su država i građansko zakonodavstvo izašli u susret osobama koje su svoje veze htjele ozakoniti i siguran sam da je to njima donijelo beneficije koje pretpostavlja zakon. Mislim da je i država ta koja treba i koja čini da zakonodavstvo omogući ljudima uredan život u takvim zajednicama. S druge strane, jasan je nauk Crkve da je brak ipak nešto drugo – zajedništvo muškarca i žene.