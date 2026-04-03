Tužan oproštaj na Lovrincu: "Pjesma je bila njegov život i sreća. Dragi Salko, nećemo te zaboraviti"

Jučer jena Lovrincu sahranjen Salko Šemović, dugogodišnji volonter, kulturni djelatnik i izviđački voditelj koji je svojim djelovanjem zadužio Split i širu zajednicu. Njegov odlazak ostavio je dubok trag među svima koji su ga poznavali.

Šemović je bio aktivan u brojnim pjevačkim zborovima, a posebno se isticao dugogodišnjim angažmanom u slovenskom mješovitom zboru Triglav, gdje je pjevao deset godina. Bio je i istaknuti član Kulturnog društva Bošnjaka “Preporod” Split, iz kojeg su se emotivnim riječima oprostili od svog člana.

“Gospodin Šemović je jedan od osnivača Sevdaha u našem Kulturnom društvu Bošnjaka ‘Preporod’ Split. Njegova poznata rečenica bila je: ‘Sevdah je život i sreća!’ Njegov odlazak ostavio je prazninu među svima koji su ga poznavali i imali čast nazivati ga prijateljem. Pamtit ćemo ga po njegovoj dobroti, toplini i osmijehu koji je nesebično dijelio”, poručili su iz društva.

Posebno snažan trag ostavio je među izviđačima, gdje je kroz godine odgojio generacije mladih. Od njega se na Lovrincu oprostio i Željko Roglić u ime Saveza izviđača Hrvatske, istaknuvši njegovu predanost i ljudsku toplinu.

"Ispunjeno polaznike radošću, prijateljstvom i sigurnošću"

“U ovakvim prilikama obično se nabrajaju godine, dužnosti i priznanja, ali to nije ono što je obilježilo izviđački rad našeg barba Salka. Ono što ga je obilježilo jest ogromna ljubav koju je pružio generacijama djece”, rekao je Roglić.

Dodao je da je Šemović utjelovio sve ono što čini dobrog izviđačkog voditelja – omogućavao djeci bogatstvo iskustava, odgajao ih primjerom i stvarao okruženje ispunjeno radošću, prijateljstvom i sigurnošću.

“Barba Salku nisu trebali tečajevi da ovo nauči, on je sve to imao u sebi, spontano i prirodno. Generacije i generacije djece svjedoče tome. U njihovim sjećanjima uvijek se provlači jedno drago, vedro ime – barba Salko”, istaknuo je.

Podsjetio je da je Šemović godinama vodio izviđače u Odredu izviđača pomoraca Mirko Kaliterna, ostavljajući neizbrisiv trag u njihovim životima.

“Kad se proširila vijest da ga više nema, stizale su poruke pune emocija – dobar, drag, vedar, pravi čovjek. Uvijek ću pamtiti susrete s njim, svaki je bio ispunjen pjesmom, smijehom i toplinom”, kazao je Roglić.

Na kraju se obratio obitelji riječima utjehe i ponosa, naglasivši da iza Salka Šemovića ostaje najvrjednije nasljeđe – ljudi koje je oblikovao i životi koje je dotaknuo.

“Dragi barba Salko, počivaj u miru, nikad te nećemo zaboraviti.”