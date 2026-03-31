Događanja za sve ljubitelje aktivnog turizma obilježavaju travanj i svibanj

Proljeće u Srednjoj Dalmaciji donosi savršen spoj aktivnog odmora, prirodnih ljepota i autentičnih doživljaja, pozicionirajući regiju kao idealnu destinaciju za sve ljubitelje boravka na otvorenom. Travanj i početak svibnja posebno se ističu bogatim programom outdoor događanja, sportskih izazova i tradicionalnih uskrsnih manifestacija koje dodatno naglašavaju jedinstveni mediteranski ugođaj.

U središtu pozornosti nalaze se vrhunska sportska i rekreativna događanja koja iz godine u godinu privlače sve veći broj sudionika i posjetitelja. Biševo Trail pruža jedinstveno iskustvo trčanja kroz netaknutu otočnu prirodu, dok UltraSwim (Stari Grad) okuplja zaljubljenike u plivanje na jednoj od najatraktivnijih kulisa Jadrana. Ljubitelji biciklizma svoj će izazov pronaći uz Biciklistički maraton Uvati Vitar (Sutivan), događanju koje spaja sport, prirodu i vrhunsku atmosferu. Tu je i Tour de Hvar, trail utrka na otoku Hvaru, kroz bujne vinograde, mirisne maslinike i drevne borove šume, uranjajući u bogatu baštinu i kulturu otoka, koja je također dio UNESCO-ve baštine.

Poseban naglasak ovog proljeća stavljen je i na nautički segment gdje Dalmatia Boat Show u Marini Baotić pozicionira Srednju Dalmaciju kao nezaobilazno središte nautičke industrije i luksuznog turizma, okupljajući vodeće svjetske brendove, profesionalce i entuzijaste, dok jedriličarska tradicija dolazi do izražaja kroz Paišku regatu.

Blagdansko razdoblje dodatno obogaćuje ponudu kroz niz uskrsnih događanja, od tradicionalnih doručaka na otvorenom do kulturnih i zabavnih programa, stvarajući toplu i autentičnu atmosferu koja privlači posjetitelje svih generacija. Srednja Dalmacija u ovom razdoblju nudi više od odmora, ona nudi doživljaj. Spoj aktivnog turizma, vrhunskih događanja i bogate tradicije čini je idealnim izborom za proljetni bijeg.

Sve informacije o događanjima u travnju i svibnju dostupne su putem digitalne platforme Splitsko-dalmatinske županije za pregled događanja, koja omogućuje jednostavno pretraživanje prema datumu, vrsti događanja ili destinaciji te se redovito ažurira novim programima.

