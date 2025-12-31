Djevojčica u zadaćnici opisala silovanje, 27-godišnjaka upoznala na Snapchatu

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv 27-godišnjeg muškarca sa sjevera Hrvatske zbog silovanja djevojčice.

Kako stoji u optužnici, spomenuti se vozio sa ženskim djetetom u autu, pri čemu ju je rukom ju dirao po nozi i preko odjeće po spolnom organu, iako mu je dijete govorilo da prestane.

Potom se zaustavio u jednoj ulici i tražio od djevojčice da imaju spolni odnos. Jasno, djevojčica ga je odbila. Unatoč tome, rekao joj da se skine, što ona nije htjela učiniti, no kako se uplašila jer su bili sami na osamljenom mjestu, skinula je sa sebe gaćice.

Potom je okrivljeni, stoji u optužnici, s njom imao spolni odnos nakon čega je, tražio i da ga oralno zadovolji.

Prije donošenja rješenja o provođenju istrage, izvršen je ginekološki pregled žrtve, a policija je izuzela zadaćnicu iz hrvatskog jezika kao dokaz.

Tijekom ispitivanja pred državnim odvjetnikom, okrivljeni se branio šutnjom.

Također, u optužnici stoji da su se počeli dopisivati putem Snapchata. Nakon nekolikom mjeseci se povjerila prijateljici, a potom je o svom iskustvu pisala u školskoj zadaćnici nakon čega se za događaj javno doznalo, piše Bjelovar live.