Dijete teško ozlijeđeno nakon ispaljivanja rakete, završilo je u bolnici

Novogodišnje slavlje umalo je tragično završilo za maloljetnika s jastrebarskog područja, koji je zadobio teške ozljede ruke koristeći pirotehniku.

Nesreća se dogodila jučer, 1. siječnja, oko 16 sati u dvorištu obiteljske kuće u mjestu Slavetić. Prilikom ispaljivanja rakete, maloljetnik je teško ozlijedio prste, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Ozlijeđenom dječaku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu, gdje je zbog težine ozljeda zadržan na daljnjem liječenju.

Policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.