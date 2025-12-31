Dijete helikopterom hitno prebačeno u KBC Split. Upalo je u okno lifta

Šibensko-kninska policija izvijestula je o događaju koji je zbio jučer, 30. prosinca oko 17 sati u Primoštenu. Tada je u napuštenom objektu, u kojem su se djeca igrala, teške tjelesne ozljede zadobilo je jedno dijete koje je palo u okno lifta.

Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon ukazane liječničke pomoći dijete je helikopterom prevezeno u Klinički bolnički centar Firule u Splitu.

Policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.

U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti.