Dijete (10) teško ozlijeđeno pirotehnikom

U srijedu, 31. prosinca oko 20.30 sati na dvorištu obiteljske kuće na području Policijske postaje Ludbreg, prilikom korištenja pirotehničkih sredstava ozlijeđen je 10-godišnji dječak.

Do ozljeđivanja je došlo na način što je dječak zajedno sa prijateljem palio pirotehnička sredstva, kojom prilikom je jedno od tih sredstava stavio na tlo te ga zapalio. Pritom je došlo do aktivacije sredstva prije nego što se on uspio udaljiti od istog te je ozlijeđen.

Dječaku je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin te je utvrđeno da je zadobio opeklinu II. A stupnja na dva prsta lijeve šake i opeklinu na tjemenu.

Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

- Unatoč svim do sad upućenim apelima, savjetima i upozorenjima te intenzivnom radu policijskih službenika na terenu, svjedočimo tome da djeca i maloljetnici koriste pirotehniku koja ih može teško ozlijediti.

Stoga još jednom apeliramo na sve roditelje:

da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku,

da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti njihovo zdravlje,

da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice,

da svojim primjerom pokažu djeci kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike - izvijestili su iz nadležne PU.