DETALJI HORORA U LINZU Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi

U krvavom napadu koji se dogodio u subotu navečer u Linzu 34-godišnji državljanin Hrvatske nožem je napao više ljudi. Jedan muškarac je preminuo od zadobivenih ozljeda, dok je drugi teško ozlijeđen, ali izvan životne opasnosti. Policija je osumnjičenog uhitila nedugo nakon napada, prenosi Kronen Zeitung. Prema svjedočenjima očevidaca, napadač se oko pola sata nakon ranijeg incidenta ponovno pojavio na ulici Bismarckstraße. Tamo je prišao trojici Afganistanaca koji su se upravo vraćali kući te jednog od njih izbo nožem u vrat.

- Sve je bilo puno krvi. Moj zaposlenik odmah je nazvao hitnu pomoć. Ozlijeđeni je potpuno problijedio u licu. Donio sam krpu i pritisnuo je na ranu - ispričao je svjedok Mussa koji je pokušavao smiriti napadnutog muškarca i pomoći mu do dolaska liječnika.

Teško ozlijeđeni 24-godišnjak hitno je operiran u bolnici UKH Linz i nalazi se izvan životne opasnosti.

Dramatični trenuci na ulici

Ubrzo nakon toga napadač je nasrnuo i na drugog muškarca, Mahmouda A. U tom trenutku 28-godišnja Sophie Thewanger iz Schöneringa sjedila je u vrtu restorana Ristorante Surace.

"Odjednom je netko počeo vikati: ‘Izbo ga je!’", ispričala je slastičarka koja je već 15 godina članica vatrogasnog društva i redovito pohađa tečajeve prve pomoći. Kada je dotrčala do mjesta događaja, vidjela je muškarca kako leži na pločniku ispred zlatarne Wild.

"Odmah sam potrčala prema njemu i vidjela ubodnu ranu na desnoj strani prsnog koša. Još je hroptao i pokušavao doći do zraka", rekla je. Thewanger ga je stavila u stabilni bočni položaj i pridržavala mu glavu. Zajedno s još dvoje prolaznika, među kojima je bio i jedan liječnik, pokušavala ga je reanimirati sve do dolaska hitne pomoći, piše 24sata.

Unatoč njihovim naporima, Mahmoud A. je nakon prijevoza u Keplerovu sveučilišnu kliniku podlegao teškim ozljedama. Iza sebe je ostavio brata, a prema riječima poznanika želio je postati medicinski tehničar.

Svjedoci: "Napadač je gazio žrtvu po glavi"

Thewanger je vidjela i kako napadač bježi kroz obližnju Magazingasse.

"Dvaput se okrenuo, ali srećom nije se vratio", ispričala je. Prema riječima drugih svjedoka, napadač je prije bijega navodno još nekoliko puta snažno stao na glavu teško ozlijeđenog muškarca koji je već ležao na tlu, prenosi Kronen Zeitung.

"Kad sam kasnije čula da ga je policija uhvatila, jako sam odahnula", dodala je.

Na pitanje što joj je prolazilo kroz glavu dok je pokušavala reanimirati žrtvu, odgovorila je da nije razmišljala ni o čemu.

"Funkcionirala sam kao stroj, sve je išlo automatski. To samo pokazuje koliko je važno redovito vježbati pružanje prve pomoći", rekla je. Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga.

Supruga je odmah obavijestila policiju, no dok su policajci još tragali za njim, on je već počinio napad u Bismarckstraße u Linzu.

Pripadnici brze interventne skupine (SIG) ubrzo su ga pronašli i uhitili.