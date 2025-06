Dalmatinski se u kuću uvukla zmija dugačka metar i pol. Stručnjak: "To je najbrža europska zmija"

„U hodniku sam odjednom ugledala ogromnu zmiju, dugačku barem metar i pol. Živim tu deset godina i nikad ovakvo stvorenje nisam vidjela. Glava joj je bila trokutasta, a kada sam je pokušala istjerati, činilo mi se kao da će skočiti na mene“, prepričava nam čitateljica iz trogirskog zaleđa još uvijek pod dojmom neobičnog susreta. Sve se zbilo ove nedjelje u selu Rastovac, samo dvadesetak kilometara od Trogira. Zmija se provukla kroz otvorena vrata i, brzinom koja je prema riječima naše sugovornice „bila nestvarna“, doslovce nestala iza ormarića. Ne poželite takav trenutak: u sekundi shvatite da dijelite dom s gmazom za kojega ne znate je li opasan.

„Šilac je munjevita, ali potpuno bezopasna zmija“

Da je riječ o adrenalinskoj, ali srećom bezopasnoj epizodi, potvrdio nam je stručnjak Stjepan Mekinić iz Javne ustanove Krš i more. Pregledom fotografija zaključio je da se radi o šilcu (Platyceps najadum), najbržoj europskoj zmiji, strogo zaštićenoj u Hrvatskoj. „Šilac nije otrovnica, nema zube ni otrovne žlijezde poput poskoka. Često ga, zbog tamnijeg vrha glave i brzine kojom vijuga, ljudi zamijene za ‘opasnu’ zmiju, pa reagiraju panično. Ali ugriz šilca, ako do njega i dođe, nije medicinski značajan.“

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šilac je vitak, sivozelen do maslinastosmeđ, s karakterističnim crnim i bijelim mrljama uz vrat. Iako prosječno naraste oko metar, u dalmatinskom kršu nisu rijetki ni primjerci dulji od 130 centimetara. Živi uz obalni pojas od Istre do Dubrovnika, penje se i do 2 000 metara visine po Biokovu, a nastanjuje i otoke poput Krka i Paga. Najčešće ga se susreće uz suhozide, na zapuštenim vrtovima, stjenovitim obalama i među vinogradima te maslinicima, gdje lovi guštere i skakavce.

„Zbog brzine i nervozne naravi šilac zna mahati repom i pokušati ugristi, ali daleko je od prijetnje. Najbolje ga je pustiti da sam nađe izlaz ili pozvati stručnjake. Budući da je vrsta strogo zaštićena, svako namjerno ozljeđivanje ili ubijanje kažnjava se prema Zakonu o zaštiti prirode“, naglašava Mekinić.

Kako reagirati ako vam u kuću uđe zmija?

Ostanite mirni i izbjegavajte nagle pokrete.

Ne pokušavajte je ubiti; zmije u pravilu bježe od ljudi.

Otvorite vrata ili prozor u smjeru bijega.

Ako se gmaz zavuče iza namještaja ili u zidne otvore, nazovite nadležnu Javnu ustanovu za upravljanje prirodnim područjima ili vatrogasce koji su prošli obuku za hvatanje zmija.

Naša čitateljica iz Rastovca, slijedeći upravo takve upute, nakon nekoliko minuta uspjela je otvoriti stražnja vrata, a brza „gošća“ izletjela je u dvorište i izgubila se među kamenjarom. „Ruke su mi se tresle, ali drago mi je da nisam posegnula ni za štapom ni za motikom. Sada barem znam da nisam bila u stvarnoj opasnosti“, rezimira uz olakšanje.