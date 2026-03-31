Bura se pojačava: Sinj i okolica pod crvenim upozorenjem, mogući orkanski udari i prekidi struje

Građanima se savjetuje dodatni oprez

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na opasne vremenske pojave koje će zahvatiti i područje Sinj i okolice.

Prema najnovijim podacima, za splitsku regiju danas je na snazi žuto upozorenje zbog mjestimično jakih i olujnih udara bure. Ipak, situacija će se dodatno pogoršati već sutra, kada je izdano crveno upozorenje, što označava iznimno opasne vremenske uvjete s mogućim orkanskim udarima vjetra.

  • Stručnjaci upozoravaju kako ovakvi vremenski uvjeti mogu uzrokovati:
  • poteškoće u prometu, osobito na otvorenim i izloženim cestama
  • prekide u opskrbi električnom energijom
  • oštećenja na objektima i infrastrukturi

Građanima se savjetuje dodatni oprez, izbjegavanje nepotrebnih putovanja te osiguravanje predmeta na otvorenom koji bi uslijed jakog vjetra mogli postati opasni.

Razvoj vremenske situacije pratit će se i dalje, a nove informacije očekuju se tijekom dana.

