Bulj o uvođenju smrtne kazne u Izraelu: "Pa razapeli su Isusa"

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj komentirao je prijedlog zakona u Izraelu kojim bi se proširila mogućnost izricanja smrtne kazne, poručivši kako je riječ o potezu koji smatra duboko zabrinjavajućim.

Bulj je u svojoj izjavi povukao i snažnu biblijsku paralelu.

"Izrael je uveo smrtnu kaznu. Pa razapeli su Židovi na križ Sina Božjeg Isusa Krista. Bože, oprosti im jer ne znaju što čine", poručio je Bulj.

Podsjetimo, izraelski prijedlog zakona o smrtnoj kazni izazvao je brojne reakcije u javnosti, kao i upozorenja dijela međunarodne zajednice i organizacija za ljudska prava. Kritičari smatraju da bi takve zakonske izmjene mogle dodatno produbiti postojeće napetosti i otvoriti nova pitanja o zaštiti temeljnih ljudskih prava.