Blagoslov motora u Splitu: Okupljanje na Lovrincu, potom program u vojarni Dračevac

U Splitu će se u subotu, 28. ožujka 2026. godine, održati tradicionalni blagoslov motora, događaj koji okuplja velik broj motociklista i ljubitelja vožnje.

Program započinje u 10 sati okupljanjem na parkingu Lovrinac, odakle je u 10:30 predviđen organizirani polazak prema vojarni u Dračevcu. Središnji dio događaja održat će se u 11 sati, kada je na rasporedu misa i blagoslov motora.

Nakon toga, u 12 sati sudionike očekuje poligon sigurne vožnje, osmišljen kako bi se dodatno promovirala sigurnost na cestama i odgovorno sudjelovanje u prometu.

Druženje će se nastaviti u opuštenijem tonu uz zajednički obrok, a u 14 sati planiran je fažol.

Organizatori poručuju kako je cilj događaja potaknuti zajedništvo među vozačima te podsjetiti na važnost sigurnosti u prometu, uz poruku: “Ostanimo sigurni na cesti.”