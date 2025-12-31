Blagdanska tučnjava: 21-godišnjak pretučen u noćnim satima, napao ga 38-godišnjak

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim muškarcem osumnjičenim da je u noćnim satima 26. prosinca u Splitu teško ozlijedio 21-godišnjaka.

Prema zasad utvrđenim informacijama, fizički sukob dogodio se oko 1.40 sati, tijekom kojeg je mlađi muškarac zadobio ozljedu nosa. Nakon pružene liječničke pomoći, liječnici su ozljedu okarakterizirali kao tešku tjelesnu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Protiv 38-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo teške tjelesne ozljede.