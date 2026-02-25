Bivša zvijezda Real Madrida prolazi kroz pakao: "Zbog njega sam dobio 4000 prijetnji smrću"

Nogometni svijet trese veliki skandal koji je krenuo s travnjaka, a preselio se u sferu jezivih prijetnji i povišenih tenzija. Legendarni nizozemski nogometaš Wesley Sneijder otkrio je šokantne detalje nakon što je prokomentirao navodni rasistički ispad na susretu Lige prvaka između Benfice i Real Madrida.

Sneijder, koji danas radi kao stručni analitičar za Ziggo Sport, stao je na stranu Viniciusa Juniora. Podsjetimo, Brazilac je optužio mladog Gianlucu Prestiannija da ga je nazvao "majmunom", što je izazvalo totalni kaos na terenu, prenose Sportske novosti.

- Viniciusovi suigrači uvjereni su da on ne izmišlja, a kod Prestiannija se odmah vidio strah u očima. Bilo je jasno da je svjestan kakvu je pogrešku napravio. Da se moj suigrač tako ponio, bio bih bijesan - oštar je bio Sneijder.

Te riječi nisu dobro sjele u domovini mladog Prestiannija. Gostujući u emisiji Rondo, Sneijder je priznao da proživljava pravu dramu:

- To je užasna tema. Prošloga tjedna primio sam 4000 prijetnji smrću iz Argentine samo zato što sam rekao svoje mišljenje. Svatko ima pravo na stav, pa tako i ja. Svoje tvrdnje temeljim na onome što vidim i ne povlačim se - poručila je nizozemska ikona.

Dok se čeka večerašnji uzvrat na Santiago Bernabéuu, koji će Prestianni propustiti zbog suspenzije, u javnost cure detalji sa saslušanja pred krovnom nogometnom organizacijom.

Obrana mladog Argentinca je, blago rečeno, bizarna. Kako prenosi ESPN, Prestianni je priznao da je vrijeđao Viniciusa, ali tvrdi da je koristio homofobne, a ne rasističke uvrede.

S druge strane, The Times piše kako je Argentinac tvrdio da je sve zakuhao Brazilac jer mu se rugao zbog visine, nazivajući ga "patuljkom" (Prestianni je visok 166 cm, a Vinicius 176 cm).

UEFA je zasad ostala pri odluci o jednoj utakmici hlađenja, ali nakon Sneijderovih istupa i lavine reakcija, jasno je da ovaj sukob neće završiti samo na terenu...