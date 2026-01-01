Austrijanka šetala psa pa naletjela na prednji dio teretnog vozila. Teško je ozlijeđena i helikopterom prebačena u KB Dubrava

U srijedu, 31. prosinca 2025. godine, oko 11,40 sati, u Radoboju, došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.

Do prometne nesreće došlo je kada je 29-godišnja državljanka Austrije, vodeći ispred sebe psa na povodcu, nepažljivo trčeći započela prelaziti kolnik, a da se nije uvjerila da to može učiniti na siguran način. Tom prilikom došlo je do naleta psa i 29-godišnje pješakinje na prednji desni dio teretnog automobila, kojim je upravljala 26-godišnja hrvatska državljanka.

Državljanki Austrije na mjestu događaja pružena je liječnička pomoć, nakon čega je Helikopterom hitne medicinske službe prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede, izvijestila je PU krapinsko-zagorska.