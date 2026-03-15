Američki vojnici se raspoređuju u vojnu bazu na Balkanu: "Riječ je o privremenoj mjeri"

Rumunjski parlament odobrio je privremeno raspoređivanje američkih vojnika i vojne opreme na teritoriju zemlje.

Parlament je 11. ožujka velikom većinom glasova - 272 za, 18 protiv i pet suzdržanih podržao odluku o raspoređivanju američkog osoblja i opreme. Plan su ranije istog dana odobrili Vrhovno vijeće za nacionalnu obranu (CSAT) i predsjednik države Nicusor Dan.

Prema tom planu, piše Intellinews, u Rumunjsku bi trebalo biti raspoređeno oko 400 do 500 američkih vojnika, zajedno sa sustavima za nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka, uključujući dronove, te logističku opremu poput zrakoplova za dopunu goriva u zraku.

Raspoređivanje je odobreno na razdoblje do 90 dana, a svako eventualno produljenje zahtijevat će novi sporazum.

Rumunjski predsjednik je naglasio da je riječ o obrambenoj opremi.

"Riječ je o zrakoplovima za dopunu goriva, opremi za nadzor i opremi za satelitske komunikacije povezanoj sa štitom u Deveselu. Naglašavam da ta ima isključivo obrambenu ulogu", rekao je, prenosi N1

Oprema bi trebala biti raspoređena ponajprije u zračnim bazama Mihail Kogalniceanu na obali Crnog mora i Campia Turzii u središnjoj Rumunjskoj, dok će komunikacijska oprema biti raspoređena i u Deveselu, gdje se nalazi NATO baza s američkim sustavom proturaketne obrane Aegis Ashore, navodi Intellinews.

Posebno važnu ulogu u planu ima baza Mihail Kogalniceanu koja se nalazi u blizini grada Konstance na obali Crnog mora. Ta baza je jedna od najvažnijih vojnih točaka NATO-a u istočnoj Europi i služi kao logistički i operativni centar za operacije u regiji.

Kompleks se koristi za vojne misije povezane s Ukrajinom i istočnom Europom, ali i za tranzit vojnika i opreme prema Bliskom istoku. Nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine njezina je važnost dodatno porasla jer predstavlja ključni element jačanja istočnog krila NATO-a.

Nakon proširenja kompleks može primiti do 10.000 vojnika zajedno s članovima njihovih obitelji.

Kompleks uključuje veliku pistu za borbene i transportne zrakoplove, skladišta za gorivo i opremu, zapovjedne centre, vojarne i razvijenu logističku infrastrukturu, što omogućuje brzo raspoređivanje snaga u kriznim situacijama.

Odluka Rumunjske dolazi u trenutku kada se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana širi Bliskim istokom, nakon američko-izraelskih napada na Iran i iranskih napada na američke saveznike u regiji, piše N1.

Rumunjske vlasti poručuju da je riječ o privremenoj mjeri koja ima za cilj jačanje sigurnosti saveznika i logističku potporu američkim operacijama, bez izravnog uključivanja Rumunjske u sukob na Bliskom istoku.