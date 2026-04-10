Akcija darivanja krvi u Klisu: 15 minuta koje mogu spasiti tri života

U subotu, 11. travnja 2026. godine, u Klisu će se održati akcija dobrovoljnog darivanja krvi s ciljem povećanja zaliha koje su u Hrvatskoj često na kritičnoj razini.

Akcija će se održati u Domu kulture Jozo Buliga (Iza Grada 2) u vremenu od 12:00 do 14:00 sati, a organizatori pozivaju sve građane koji mogu darovati krv da se odazovu.

Prema podacima zdravstvenih ustanova, bolnice u Hrvatskoj dnevno trebaju i do 700 doza krvi, dok tek oko 4 do 5 posto stanovništva redovito daruje krv. Upravo zbog toga zalihe krvi često padaju, osobito uoči blagdana i tijekom ljetnih mjeseci.

Važno je naglasiti kako se krv ne može proizvesti niti postoji adekvatna zamjena, što svako darivanje čini iznimno vrijednim. Jedno darivanje krvi može spasiti do tri života, a gotovo svatko će tijekom života barem jednom trebati transfuziju.

Sam postupak darivanja traje svega 10 do 15 minuta, ali njegov učinak može biti presudan za nečiji život.

Organizatori stoga apeliraju na građane da izdvoje malo vremena i odazovu se akciji jer upravo njihov dolazak može značiti razliku između života i smrti za nekoga kome je krv hitno potrebna.