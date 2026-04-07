Zračne luke u susjedstvu objavile upozorenje, letovi u krizi zbog nestašice goriva

Sve veći broj zračnih luka u Italiji suočava se s manjkom mlaznog goriva, a kao jedan od uzroka navodi se sukob na Bliskom istoku između SAD-a, Izraela i Irana.

Prva upozorenja o mogućim problemima pojavila su se još u subotu, ponajprije za zračne luke u Bologni, Milanu (Linate), Trevisu i Veneciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Situacija se dodatno pogoršala u ponedjeljak, kada je objavljeno da će zračna luka u Brindisiju ostati bez goriva za zrakoplove barem do utorka u podne. Preostale količine rezervirane su isključivo za državne, hitne i medicinske letove. To znači da komercijalni prijevoznici ondje neće moći puniti spremnike, već će morati unaprijed planirati gorivo za nastavak putovanja s prethodnih destinacija.

Problemi nisu ograničeni samo na jednu lokaciju – još šest zračnih luka raspolaže smanjenim zalihama. Uz ranije spomenute, poteškoće imaju i Reggio Calabria i Pescara. U Reggio Calabriji uvedeno je ograničenje od 3000 litara po zrakoplovu, dok Pescara raspolaže tek jednim tankerom.

Iako se kao mogući uzrok spominje blokada Hormuškog tjesnaca, talijanska Nacionalna uprava za civilno zrakoplovstvo ističe da su nestašice prije svega posljedica povećanog prometa uoči uskrsnih blagdana.

Europa inače uvozi oko 30 posto mlaznog goriva, a zrakoplovne kompanije poput Ryanaira i Lufthanse već su upozorile na moguće ozbiljnije posljedice ako se kriza i poremećaji u opskrbi naftom iz Perzijskog zaljeva nastave tijekom svibnja i lipnja. Slični problemi već su zabilježeni i u pojedinim azijskim lukama, koje su među glavnim odredištima za naftu koja prolazi tim pravcem.