Zorina mast donira 10% online prometa u prvoj polovici prosinca Udruzi Down Zagreb

Zorina mast i ove godine nastavlja tradiciju pomaganja onima kojima je podrška najpotrebnija. Nakon što su u prosincu prošle godine donirali 10 % online prometa Dječjoj onkologiji KBC-a Split, sada pokreću novu humanitarnu akciju: od 1. do 15. prosinca 10 % svih kupnji na službenom webshopu tvrtke donirat će se Udruzi za sindrom Down – Zagreb.

Udruga za sindrom Down – Zagreb već više od dvadeset godina pruža stručnu podršku djeci, mladima i odraslima s Down sindromom te njihovim obiteljima. Kroz ranu intervenciju, edukacijsko-rehabilitacijske programe, logopedsku pomoć i brojne kreativne i sportske radionice, Udruga osigurava da svaka osoba dobije priliku razvijati svoje potencijale i biti uključena u zajednicu. To je mjesto gdje djeca rastu uz stručnjake, ali i uz veliko srce – mjesto koje je i Zorina mast odlučila podržati.

Prosinac je mjesec darivanja, dobrote i međusobne brige. Zato pozivamo sve koji vole fanove proizvoda najbrže rastućeg hrvatskog kozmetičkog brenda – i one koji ih tek otkrivaju – da kupnjom na www.zorinamast.com postanu dio ove humanitarne priče. Svaka kupnja je mali doprinos, ali zajedno čini veliku stvar.

“Hvala Zorinoj masti na velikom srcu i podršci našoj djeci sa sindromom Down. U ovom vremenu darivanja i drobrote, hvala što zajedno čine naše dane ljepšima” – stoji u službenom priopćenju Predsjednice udruge, gđe. Natalije Belošević.

Zorina mast je brend koji vjeruje u društvenu odgovornost, zajedništvo i brigu jednih za druge. Ovom donacijom želi pridonijeti zajedničkom društvenom cilju – da osobe s Down sindromom, unatoč izazovima, dobiju šansu za kvalitetan, sretan i dostojanstven život, uz podršku zajednice i stručnjaka.

U sklopu blagdanskog duha, Zorina mast daruje dvije čitateljice Dalmacije Danas jednim od dva paketa: "Od jutra do sutra" i "Cesarica".