ŽNJAN IMA NOVO HIT MJESTO Palma Beach Club otvorio svoja vrata i donio odličnu hranu, koktele i dobru vibru uz more

Na Žnjanu je niknula nova palma – i to kakva! Palma Beach Club (@palmabeachclub) upravo je otvorio svoja vrata i već postao novo hit mjesto na žnjanskom platou.

Smještena svega nekoliko metara od mora, Palma spaja opušteni beach vibe uz dobru glazbu i zanimljivu ponudu pića i hrane. Uz tradicionalne pizze napoletane i sočne burgere, u ponudi su i predjela za dijeliti, nachosi, salate, tjestenine i domaći klasici servirani na Palma način.

U pripremi jela koriste vrhunske namirnice koje se, uz malo čarolije kuhara, pretvaraju u delicije za prste polizati! Sve što izađe iz kuhinje ili iza šanka nosi prepoznatljivi potpis: svježe, ukusno i s karakterom.

A kad smo već kod šanka – Palma kokteli i spritzevi su posebna priča. Više od 30 kombinacija okusa, boja i mirisa zadovoljit će i najzahtjevnije hedoniste. Oni koji su ih probali ovog ljeta u Palma pop-up spritz baru već znaju – jednom kad probaš, vraćaš se opet. Dobra vijest? Ostaju cijelu godinu!

Povodom otvorenja, u periodu od 13.-19.10. Palma beach club organizira prvi ‘Palma Pizza week’ kada će cijene svih pizza iz ponude biti samo 9 €. Prilika je to koja se ne propušta, stoga rezervirajte svoje mjesto na vrijeme putem Instagrama ili poziva na broj 099 225 5524.

“Palma je zamišljena kao misto koje živi cili dan – od prve kave do zadnjeg koktela uz more. Želimo da svatko tko dođe osjeti da se tu može opustiti, jesti dobro i uživati u trenutku. Samo lagano..”- poručuju iz tima Palma Beach Cluba.

I zato, ako tražiš mjesto sa savršenim pogledom, hranom koja ima svoj šarm i koktelom koji zaslužuje selfie – znaš di ćeš!

Uz Palma Beach Club i Žnjan je cili dan!