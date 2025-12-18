Znate li što se krije iza naziva Brunchkalar? Advent na Zapadnoj obali donosi novu blagdansku tradiciju!

Hotel Ambasador ove godine predstavlja posebno drugo izdanje svog popularnog koncepta Brunchkalar, zamišljenog kao blagdanski brunch idealan za druženje i uživanje u vrhunskim okusima u jedinstvenom ambijentu.

Gosti će na Badnjak, 24. prosinca od 12 do 15 sati, moći uživati u bogatom buffetu finger food izdanja, s naglaskom na tradiciju božićnog jela – bakalara. Buffet nudi pažljivo odabrana blagdanska jela poput kroketa od bakalara, bakalara bianco i pohanog bakalara, koji spaja tradicionalne okuse sa modernim pristupom.

Fokus je na kvaliteti i tradiciji, raskošnoj ponudi premium pića te odabranim slanim delicijama i kreativnim jelima koja su pripremljena tako da zadovolje sve ukuse, u opuštenoj atmosferi blagdanskog druženja.

Signature zimski kokteli upotpunili su široku ponudu pića s kreativnim nazivima poput Forbidden Treat, Honey I’m Home i Angel’s Tear. Svaki koktel je savršeno izbalansiran spoj toplih začina, orašastih nota, kremastih tekstura i čokoladnih akcenata.

Cjelokupno iskustvo dobre hrane i pića ne može proći bez dobre glazbe. Glazbeni program prevodi poznati DJ Matthew Bee i Ministry of Swing koji će gostima pružiti pravi blagdanski ugođaj uz odabrane setove swinga i ostalih suvremenih hitova u ugodnom prostoru hotela na Zapadnoj obali.

Posebno brunch iskustvo u Hotelu Ambasador dostupno je po cijeni od 40 eura po osobi, a za sve parove koje žele stvoriti savršeni blagdanski trenutak za dvoje, postoji mogućnost rezervacije stola za dvoje s uključenim švedskim stolom uz bocu pjenušca po cijeni od 100 eura.

Za sve koji žele elegantan, opušten i gastronomski zanimljiv Badnjak, Brunchkalar je izvrsna prilika za druženje s obitelji i prijateljima na jednoj od najljepših splitskih lokacija.

Rezervacije su moguće na: 021 293 000.