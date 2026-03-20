Znate li koliko danas vrijedi nakit koji vam skuplja prašinu? 

Posljednjih nekoliko godina sve više građana pokazuje interes za procjenu i otkup zlata. Jedan od glavnih razloga je da cijena zlata u posljednjih nekoliko godina bilježi snažan rast na svjetskom i domaćem tržištu. Zbog toga se mnogi odlučuju provjeriti koliku vrijednost imaju komadi nakita koji godinama stoje zaboravljeni u ladicama.

Najčešće se na procjenu donose lančići, naušnice i prstenje koji se više ne nose. Za razliku od mnogih predmeta koji s vremenom gube vrijednost, zlato je jedno od rijetkih koje je uspijeva zadržati, pa čak i povećati.

Ljudi često nisu svjesni koliku vrijednost imaju kod kuće. U praksi se nerijetko događa da iz znatiželje dođu na procjenu, a iznenade se kada saznaju velikom vrijednošću nakita koji godinama nisu nosili.

O ovoj temi razgovarali smo s Martinom Hotko, voditeljicom otkupa u Centru Zlata. Ističe kako velik broj ljudi odlučuje prodati stari nakit upravo zbog visokih cijena zlata. Dio klijenata taj novac koristi za svakodnevne troškove ili kućni budžet, dok se sve više njih odlučuje novac od prodaje preusmjeriti u investicijsko zlato, koje se smatra jednim od sigurnijih oblika dugoročnog ulaganja.

Naglašava da je prije prodaje važno dobro se informirati. Građani bi trebali provjeriti kakav nakit posjeduju, koja je oznaka čistoće zlata te koja je trenutačna tržišna cijena. Kada imaju te informacije, lakše mogu razumjeti ponudu i obaviti sigurniji otkup.

„Na tržištu postoje različiti otkupljivači i razlike u cijenama ponekad mogu biti značajne. Nažalost, događa se da neki nude znatno niže cijene, pa je uvijek preporučljivo informirati se prije odluke.“, dodaje Martina

Postupak procjene i vaganja obavlja se pred kupcima, uz objašnjenje načina formiranja cijene. Cijeli proces traje svega nekoliko minuta, a klijenti odmah dobivaju informaciju o stvarnoj vrijednosti svojeg nakita.

Stručnjaci Centra Zlata stoje na usluzi za sva pitanja i savjete putem razgovora u poslovnici, telefona, e-pošte, društvenih mreža ili chata na web-stranici.

