Znamo gdje je i kada novi koncert Ane Uršule Najev

Koncert Ane Uršule Najev & Black Coffee na kojem izvode ponajljepše pjesme glazbenih diva Tereze, Gabi, Radojke, Josipe, Meri... od ovog ljeta postao je pravi hit.

Dok rasprodaju koncerte u nizu, 20. prosinca stižu i u Briig kako bi izvrsnom energijom i omiljenim pjesmama podigli atmosferu u ovim festivnim danima.

"Drage Splićanke, dragi Splićani i svi ostali koji ste u Splitu, vidimo se ovu subotu, 20. prosinca u 20h u hotelu Briig uz čašu vrhunskog vina, uz predivnu blagdansku atmosferu i uz divan repertoar hrvatskih diva. Čekamo Vas Black Coffee i ja!" - Uršula Najev

Ana Uršula Najev jedna je od najtalentiranijih hrvatskih glumica koja uz talent za glumu posjeduje i prekrasan, snažni vokal te vrlo izražajnu vokalnu ekspresiju koja publiku osvaja na prvi takt. Desetljećima predanog rada i brojnim nagradama i priznanjima Black Coffee odavno se dokazao kao sastav s izvrsnim glazbenicima. Njihova suradnja s multitalentiranom Anom Uršulom Najev, čije se vokalne izvedbe savršeno uklapaju u virtuozno muziciranje Black Coffee-a, donijela je publici sasvim novo ozvučje.

Izvrstan Uršulin vokal uz odličan sastav Black Coffee zasjali su zajedno u punom sjaju, te tko god ih čuje uživo na prvi takt osjeti njihovu sinergiju i ogroman užitak u svakoj proizvedenoj noti. Ta ogromna energija dobrih vibracija nikoga u publici ne ostavlja ravnodušnim te je svaka večer uz Anu Uršulu Najev & Back Coffee - večer za uživanje!

Pomno odabrani glazbeni naslovi publiku u hotelu Briig povest će na emotivno putovanje najvećih uspješnica naših diva, kroz pjesme koje su svima obilježili odrastanje i život.

Svevremene pjesme poput O jednoj mladost, Kuća za ptice, Mornareva Žena, Romanca, Ništa nova... uz virtuozno muziciranje vrhunskih glazbenih majstora Black Coffee zagrijat će adventsku atmosferu i publici pružiti večer za pamćenje.

Uz naše dive večer neće proći bez svjetskih evergreena koji su ovjekovječile Aretha Franklin, Tina Turner, Diannah Washington....

Ne propustite koncert posvećenim vječnim pjesmama naših najvećih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri... 20. prosinca u 20h u hotelu Briig.