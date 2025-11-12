Zlato donijelo 13 puta veću zaradu nego trezorski zapisi – u što danas uložiti?

Trezorski zapisi zadnjih su godina postali popularna vrsta ulaganja među hrvatskim građanima koji nisu zadovoljni niskim kamatama na štednju u bankama. Međutim, postoji jedan nedostatak kod ulaganja u ovaj oblik imovine, a to je nizak prinos.

Država ulagačima u trezorske zapise garantira povrat od svega 2.6% godišnje. Na kupnju jednog jednogodišnjeg trezorskog zapisa s vrijednosti od 1000 eura, ulagač može zaraditi manje od 30 eura.

Inflacija “pojede” zaradu od ulaganja u trezorske zapise

Pogledamo li službenu godišnju stopu inflacije, ona je u rujnu iznosila 4.2% , što je više od povrata na ulaganje u trezorske zapise.

U prijevodu, iako nakon ulaganja 975 eura u trezorske zapise imate na raspolaganju 1000 eura nakon godinu dana, taj iznos sada vrijedi manje nego 975 eura na početku ulaganja! Inflacija tako “jede” kupovnu moć vašeg novca jer s većim iznosom novca danas možete kupiti manje proizvoda nego prije godinu dana.

Jedina prednost trezorskih zapisa je što nose garanciju države, ali s obzirom da je prinos manji od inflacije – to nije garantirana zarada, nego garantirani gubitak.

Kako bi zaštitili svoj novac od propadanja uslijed inflacije, potrebno ga je uložiti – ali ne u bilo što, već u imovinu koja donosi prinos koji je veći od inflacije te je istovremeno siguran, likvidan i pristupačan. Sve popularnije takvo ulaganje je ono u investicijsko zlato .

Investicijsko zlato – deset puta isplativije od trezoraca?

Ulaganje u fizičko investicijsko zlato u obliku zlatnih poluga i zlatnika sve je popularnije ulaganje među građanima koji žele zaštititi vrijednost svoje štednje od inflacije, a u isto vrijeme i ostvariti zaradu od ulaganja.

Glavni razlog zbog kojeg sve više štediša ulaže u zlato je visoki prinos kojeg ovaj oblik investiranja donosi. Naime, cijena zlata u eurima u proteklih je 20 godina porasla za oko 700%, a prosječni godišnji porast u tom je periodu iznosio više od 10%. Više je to od stope inflacije u istom periodu, ali i od mnogih drugih oblika ulaganja pa ne čudi zašto se sve više ulagača okreće zlatu u potrazi za zaštitom od inflacije, ali i visokom zaradom.

Samo u proteklih 12 mjeseci, cijena zlata porasla je za više od 35%. To je trinaest puta više od prinosa na ovogodišnje trezorske zapise, a mnogi analitičari očekuju nastavak rasta cijene i u godinama pred nama zbog nastavka visoke inflacije, geopolitičkih napetosti i potencijalnog dolaska nove recesije.

Projekcije LBMA , vodeće svjetske udruge na tržištu zlata, govore kako do kraja desetljeća možemo očekivati cijenu unce zlata od 7000 dolara. Usporedbe radi, trenutno je cijena unce oko 40r00 dolara.

Ulaganje bez poreza koje je moguće brzo zamijeniti za novac

Osim visokog rasta cijene, investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika jedan je od rijetkih oblika ulaganja koji je u potpunosti oslobođen baš svih poreza i nameta – sva zarada od ulaganja ostaje investitoru, bez ikakvih obveza prema državi.

Zlatnici i poluge predstavljaju realnu imovinu koju je moguće držati u ruci i ne ovisi o državi, bankama ili financijskom tržištu. Lako su prenosivi i izrazito likvidni jer ih je moguće zamijeniti za gotovinu vrlo brzo bilo gdje u svijetu kroz uslugu otkupa zlata .

Centar Zlata – centralno mjesto za kupnju i prodaju zlata

Ulaganje u zlato danas je jednostavnije nego ikad prije. Kupnju i prodaju zlatnih poluga i zlatnika moguće je odraditi kod ovlaštenih trgovaca kao što je Centar Zlata – vodeći hrvatski distributer i otkupljivač investicijskog zlata o čemu svjedoče na tisuće pozitivnih recenzija zadovoljnih kupaca, kao i činjenica da se radi o najvećem trgovcu investicijskog zlata u Hrvatskoj već petu godinu zaredom.

Centar Zlata svoje poslovnice ima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, gdje je moguće kupiti odmah dostupne proizvode te na taj način započeti s ulaganjem. Kupljeno zlato možete preuzeti i pohraniti u vlastitom aranžmanu, a postoji i opcija pohrane u sefovima Centra Zlata koja je potpuno besplatna prvih godinu dana za sve klijente.

Prednosti kupnje zlata u Centru Zlata:

Svi proizvodi dostupni odmah

100% osigurana dostava u roku dva dana

Mogućnost besplatne pohrane u sefovima Centra Zlata

Garancija najbolje cijene na tržištu

Širok asortiman proizvoda – od jednog grama do kilograma

Osim poslovnica, kupnja investicijskog zlata moguća je i preko webshopa uz 100% osiguranu dostavu na kućnu adresu u roku samo dva radna dana. U asortimanu Centra Zlata je moguće pronaći proizvode vodećih europskih talionica kao što je švicarski Argor Heraeus ili njemački Heimerle+Meule, a vrijednost vlastitih proizvoda od zlata i srebra moguće je pratiti u realnom vremenu korištenjem mobilne aplikacije “Centar Zlata”.

Najbolju ponudu zlatnika i poluga na tržištu pronađite klikom na poveznicu: CENTAR ZLATA

Djelatnike Centra Zlata za besplatne konzultacije o kupnji ili prodaji zlata možete dobiti pozivom na broj 01 3000 783 ili na e-mail info@centarzlata.com .