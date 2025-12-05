Zimska čarolija u Strelitziji: Radionica vijenaca koja pretvara dom u najljepšu blagdansku priču

Dok se prosinac polako uvlači u grad, a Split dobiva svoj poznati blagdanski sjaj, jedna mala oaza kreativnosti priprema nešto posebno. Cvjećarnica Strelitzia, poznata po svojem istančanom osjećaju za estetiku i toplinu doma, otvara vrata jednoj sasvim drugačijoj, intimnoj i inspirativnoj radionici – Zimskoj radionici vijenaca.

U utorak, 9. prosinca, od 17 do 19 sati, Strelitzia poziva sve koji žele udahnuti zimskoj magiji vrlo osobnu notu – onu koju će izraditi vlastitim rukama. Polaznici će, uz stručno vodstvo, naučiti kako složiti elegantan, moderan ili rustikalan blagdanski vijenac, koristeći sezonske materijale, prirodne dodatke i detalje koji prostoru daju osobnost.

Radionica je zamišljena kao dva sata čiste kreativnosti – trenutak u kojem zaboravite tempo prosinca i prepustite se stvaranju. Sve što izradite nosite kući, a upravo taj vijenac postat će detalj koji vaš dom pretvara u najljepšu blagdansku priču.

Broj mjesta je ograničen, a prijave se vrše putem DM-a na Instagramu @strelitziasplit. Cijena radionice iznosi 60€, a sva oprema i materijali uključeni su u cijenu.

Ako tražite način kako ove godine blagdane učiniti osobnijima, sporijima i toplijima – Strelitzia zna pravi put. Vidimo se na adresi Vinkovačka 23A, gdje kreativnost svatko od nas nosi kući.