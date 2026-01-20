Zgrade diljem Hrvatske u niskom startu za državne subvencije, a u ovom dalmatinskom gradu dizala se već ugrađuju uz EU sredstva

Brojni sugrađani koji žive u zgradama bez dizala već godinama strpljivo prate i iščekuju državne poticaje koji bi im trebali olakšati ugradnju, barem s financijske strane.

Čekanju će uskoro doći kraj jer je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za ovu godinu najavilo raspisivanje javnog poziva na koji će se moći javiti sve zainteresirane zgrade koje zadovoljavaju kriterije. Očekuje se da će sredstva subvencije iz prvog javnog poziva biti dovoljna za 400-500 zgrada, što je samo mali dio od 10.000 zgrada za koje se procjenjuje da nemaju dizalo, a imaju mogućnost ugradnje. Najavljeno je da će se javni poziv kroz godine ponavljati, no svakako ni ne postoje kapaciteti da se u jednoj godini kvalitetno ugradi više tisuća dizala.

Državna subvencija trebala bi iznositi trećinu potrebnih sredstava za realizaciju ugradnje, pri čemu postoji mogućnost da lokalna samouprava sufinancira drugu trećinu, kao što je to već najavio Grad Zagreb. Jedna trećina svakako će se financirati iz sredstava zajedničke pričuve, bilo od već prikupljenog novca na računu ili uz kredit.

Ipak, neke zgrade nisu imale vremena ni strpljenja čekati državne subvencije pa su dizala ugradili o vlastitom trošku. Kako je to izgledalo u praksi, pojašnjava nam Matko Marijanović, direktor splitske tvrtke "Piel".

– U Splitu je ugradnja dizala u postojeće zgrade počela prije desetak godina, kada su se prvi suvlasnici dogovorili oko podjele troškova ugradnje. U prvim zgradama koje su ugradile dizalo najčešće se dio stanara bavio turizmom, iznajmljivanjem apartmana, pa su imali dodatni motiv, a i lakše bi prikupili sredstva. Bilo je tu i zgrada s urednom naplatom pričuve i poslovnim prostorima od kojih zarade ponešto "dodatno", ali svima je zajedničko da su se stanari usuglasili, uvidjeli kako će im narasti ne samo kvaliteta života, nego i vrijednost stanova.

I Grad Split je prepoznao problematiku pa su 2019. godine krenuli s javnim pozivima za subvenciju od tadašnjih 3000 kuna po stanu. Kada jedan ulaz uspješno ugradi dizalo, odmah je to motiv i susjedima pa je tako malo-pomalo u zadnjih desetak godina u Splitu dizalo ugradilo više od 150 zgrada.

Do sada se često spominjala i opcija da se zgrada prijavi za "EU sredstva za ugradnju dizala". O čemu se tu radi?

– Nisu postojala, niti je izgledno da će ikada postojati, "EU sredstva" samo za ugradnju dizala. Točno je da se ugradnja novog ili obnova postojećeg dizala mogla prijaviti kao dodatak uz energetsku obnovu zgrade, pa je i trošak ugradnje ili zamjene bio subvencioniran EU sredstvima, u istom omjeru kao fasada i ostali radovi. Tu je ipak postojalo podosta prepreka, prije svega dizalo u tom slučaju mora biti usklađeno s Pravilnikom o pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti i s invaliditetom, što je često zbog malih raspoloživih dimenzija u stubištu jednostavno nemoguće.

PRIMJER IZ ZADRA – EU SUBVENCIJA ZA 12 DIZALA

– U Zadru upravo radimo na velikoj stambenoj zgradi u ulici Put Murata, gdje se dizalo ugrađuje u 12 ulaza, paralelno s radovima na fasadi. Sva ta dizala projektirana su i prijavljena u sklopu projekta energetske obnove cijele zgrade. Riječ je o opsežnom projektu za čije je izvođenje potreban ozbiljan kapacitet, ne samo nas što se tiče ugradnje dizala, nego i tvrtke "Atlant 2019" d.o.o., koja provodi građevinske radove, kao i upraviteljske tvrtke "Nova Suha" d.o.o., koja je pripremila i prijavila dokumentaciju.

Osim tog projekta, u Zadru u ovoj i sljedećoj godini radimo na još 10 ulaza gdje se stara, dotrajala i energetski neučinkovita dizala zamjenjuju novima, također kao dio projekta energetske obnove koji sa 60 posto sufinancira EU.

OSNOVA JE KVALITETAN PROJEKT I TROŠKOVNIK

Koje korake stanari trebaju poduzeti da bi se ugradnja realizirala? Na što je potrebno paziti ako se žele prijaviti za sufinanciranje sredstvima Ministarstva?

– Javni poziv još nije objavljen, ali najavljeno je da zgrade moraju imati minimalno tri etaže, manje samo u slučaju stanara s invaliditetom, moraju imati odluku da žele ugraditi dizalo i osiguran novac za nesubvencionirani dio. Prvi korak je svakako angažiranje arhitekta koji će izraditi glavni projekt radova ugradnje dizala, što obuhvaća arhitektonski projekt, projekt statike, strojarski projekt samog dizala te projekt elektroinstalacija. Dio projekta je i troškovnik potrebnih radova, s kojim onda stanari ili njihovi upravitelji kontaktiraju potencijalne izvođače i prikupljaju ponude. Preporuka je izabrati arhitekta koji ima iskustva u ovom području, kako bi se dobio što kvalitetniji troškovnik potrebnih radova.

Koji se najčešći problemi javljaju u praksi, bude li nepredviđenih troškova?

– Ako je troškovnik dobar, s detaljno razrađenim stavkama i ako se kod izvođenja angažiraju renomirane tvrtke, proces ugradnje ide svojim tokom. Mogući su neki nepredviđeni radovi, poput izmještanja cijevi vode, kanalizacije ili instalacija u zgradi, jer se, nažalost, projekti i nacrti u arhivima ne slažu sa stvarno izvedenim na zgradi kroz godine. Ali na takve radove u startu odmah upozorimo stanare, pa i ne bude iznenađenje ako malo uspore proces – kaže Marijanović.

Kad se jednom odluče za ugradnju, stanari su nestrpljivi, no proces same proizvodnje dizala i ugradnje traži vremena. Nažalost, kvalitetnih građevinskih radnika i instalatera na tržištu svakako nedostaje pa je nerealno obećavati ekspresan završetak radova.

Kako bi kasnije troškovi održavanja i popravaka dizala bili što niži, važno je i koliku garanciju izvođači daju, a i odakle dolazi sama oprema.

Mi smo zastupnik dizala španjolskog brenda Orona, koja se u cijelosti proizvode unutar EU-a, i dajemo četiri godine garancije. Godišnje ugradimo više od 160 dizala, imamo timove koji istodobno mogu odraditi zahtjevne i opsežne projekte, radimo i s najvećim građevinarima i investitorima.

PROVJERITE REFERENCE I GARANCIJE

– Svakako je preporuka da se kod odabira izvođača stanari savjetuju s upraviteljskom tvrtkom. Birajte između tvrtki koje su dulje na tržištu, koje ugrađuju dizala iz europske proizvodnje. Provjerite broj zaposlenih, solventnost, posjeduje li izvođač policu osiguranja, koji su mu stvarni kapaciteti i reference. Ni garancija ne vrijedi mnogo ako je daje novoosnovana tvrtka s jednim zaposlenim – zaključuje naš sugovornik.

Piel d.o.o. ove je godine proslavio 35 godina uspješnog poslovanja. Najveća su tvrtka za servis i ugradnju dizala u Dalmaciji, zapošljavaju više od 40 ljudi i rade na području cijele Hrvatske. Osim "ključ u ruke" rješenja za zgrade bez dizala nude kompletna rješenja za vertikalni transport za sve vrste građevina, od projektiranja i ugradnje do servisa i modernizacije. Godišnje ugrađuju više od 160 dizala, a u 2025. godini obilježili su i 1000. ugrađeni lift španjolskog brenda "Orona", čiji su ekskluzivni zastupnik. Više informacija, reference i kontakt podatke možete potražiti na njihovoj na web stranici.