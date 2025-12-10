Žene, obožavat ćete ovu novost u Malla: Self Love Beauty Studio od sada i u Splitu! Walk-in koncept- bez termina, kad god poželiš

Nakon uspješnog poslovanja u Dubrovniku, Self Love Beauty Studio širi svoje usluge i otvorio je novu lokaciju u Mall of Split, na adresi Ul. Josipa Jovića 93. Salon donosi poznati koncept walk-in usluga, što znači da klijentice više ne moraju brinuti o terminima i mogu uživati u beauty tretmanima kad god žele.

Self Love Beauty Studio specijaliziran je za širok spektar beauty usluga koje spajaju profesionalnost i opuštenu atmosferu. Među njima su trajni lak, njega stopala, threading, bojanje obrva, depilacija i mnoge druge.

Bez stresa i čekanja

“Naš cilj je omogućiti ženama da se osjećaju lijepo i njegovanima, bez stresa i čekanja. Walk-in koncept to čini mogućim,” poručuju iz studija.

Otvaranje nove lokacije u Splitu predstavlja veliki korak u širenju brenda, ali i priliku da se lokalnoj publici predstavi moderni pristup beauty industriji. Želimo da naše klijentice osjete da briga o sebi ne mora biti komplicirana niti vremenski zahtjevna. Svaka žena zaslužuje trenutke za sebe, kad god ih poželi.

Prvi saznajte za popuste, darivanja i promocije

Salon poziva sve zainteresirane da ih zapratite na društvenim mrežama kako bi prvi saznali za posebne popuste, darivanja i promocije povodom otvaranja. Time klijentice imaju priliku iskoristiti posebne pogodnosti i biti dio naše zajednice self-care ljubitelja.

Self Love Beauty Studio u Dubrovniku već je osvojio klijentice profesionalnim pristupom i ugodnom atmosferom, a sada Split dobiva priliku da osjeti isti standard usluge. Salon poziva sve zainteresirane da posjete novu lokaciju i isprobaju tretmane bez obaveze naručivanja, prema vlastitim željama i raspoloživom vremenu.

Self Love Beauty Studio – jer ljubav prema sebi počinje ovdje.