Žene nakon 35. počinju misliti na sebe, a splitska klinika je postala njihova prva adresa za zdravlje

Razgovarali smo s dr. med. Robertom Bartakyem, specijalistom funkcionalne medicine u splitskoj Clinic Burow, koji je nakon diplome i doktoriranja u Grazu radio u Njemačkoj, Poljskoj i Austriji. Specijaliziran za funkcionalnu i preventivnu medicinu, doktor Bartaky pričao nam je o upitima i tegobama pacijenata, zašto mu se obraćaju tek nakon godina lutanja po zdravstvenom sustavu i kakve rezultate mogu očekivati.

Čime se konkretno bavite i koja je najtraženija usluga u vašoj praksi?

Bavim se funkcionalnom medicinom, pristupom koji ne gasi samo simptome nego traži uzrok bolesti. o znači da ne gledamo samo laboratorij ili dijagnozu, već cijelu osobu: način prehrane, hormone, crijevnu funkciju, stres i upalne procese u tijelu. Najviše interesa postoji za detaljnu analizu i vođenje kod kroničnih tegoba. Od problema s probavom i hormonima, do umora, debljine i autoimunih bolesti. Pacijenti najčešće traže cjelovitu procjenu upalnih procesa i ravnoteže hormona, kao i personalizirani plan prehrane, dodataka i promjene životnog stila.

Dolaze li vam uglavnom pacijenti koji nisu pronašli rješenje kod klasičnih liječnika?

Točno. Jedni su oni koji godinama traže pomoć, primjerice kod Hashimotovog tireoiditisa, a i dalje nemaju rješenje. Drugi su ljudi koji žele ostati zdravi i vitalni. Stariti, ali ostati aktivni i bez bolesti. Treća skupina su žene u menopauzi i perimenopauzi. Često misle da je normalno gubiti kosu, loše spavati, imati valunge ili promjene raspoloženja. To ne mora biti tako! Individualiziranom hormonskom terapijom tegobe se mogu značajno smanjiti ili potpuno nestati.

Koji je najčešći profil pacijenata koji vas posjećuju?

Najčešće su to žene od 35 godina naviše. Kada završe s obiteljskim obavezama, počinju razmišljati o vlastitom zdravlju. Primjećuju prve znakove starenja i žele ih usporiti. To je moguće uz promjene životnih navika i ciljanu suplementaciju. Današnja prehrana, nažalost, više nema nutritivnu vrijednost kakvu je nekada imala, a često je i opterećena štetnim tvarima poput teških metala i mikroplastike.

Koliko traje prvi pregled?

Prva anamneza traje oko sat vremena. Moram detaljno upoznati osobu, njezino zdravstveno stanje i način života jer je terapija uvijek individualna. Nakon toga konzultacije mogu biti kraće, a dio pregleda moguće je obaviti i online.

Kada pacijenti mogu očekivati rezultate?

Ovisi o problemu. Kod hormonske terapije poboljšanja se osjete već nakon nekoliko dana. Kod kroničnih bolesti proces traje dulje jer je tijelo godinama bilo u disbalansu. S druge strane, kod infuzija za energiju ili vitamina C promjena se osjeti već sljedeći dan.

Jesu li tretmani bolni?

Ne. Jedino što se, eventualno, osjeti je ubod igle za infuziju, ali to je minimalno.

Često govorite o ženama koje, nakon što odgoje djecu, počinju više brinuti o sebi.

To su većinom moje pacijentice, ali ne isključivo. Volim općenito raditi s ljudima koji su zaista zainteresirani za svoje zdravlje. A žene često potaknu i partnere da krenu istim putem, pa se prirodno širi i krug pacijenata.

Zaključuje Dr. Bartaky, naglasivši da danas gotovo svi traži načine kako usporiti starenje i izbjeći kronične tegobe koje su se nekad smatrale „normalnim“ dijelom života.

Funkcionalna medicina otvara prostor upravo takvom pristupu, poručuje Maja Burow, menadžerica Clinic Burow, jer se ne liječe samo simptomi, nego traži uzrok i gradi plan za dugoročno zdravlje i vitalnost:

“Posebno je interes zamjetan među ženama koje žele proaktivno brinuti o zdravlju. Taj trend je već desetljećima prisutan na zapadu, a rast interesa u Splitu nas veseli jer to znači da ljudi preuzimaju kontrolu nad vlastitim životom i kvalitetom starosti. Posebno žene. U tom smjeru ide i rad klinike, koja spaja suvremene medicinske metode s individuanim pristupom pacijentima i postiže vrhunske rezultate.” – poručuje gospođa Burow te poziva sve, koji žele kvalitetno i zdravo živjeti, da im se obrate s punim povjerenjem jer nude sveobuhvatan raspon zdravstvenih, dentalnih i estetskih usluga, prilagođenih za specifične potrebe svake osobe.