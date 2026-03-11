“Želimo zaposliti domaće ljude”! Luksuzni hotel nadomak Splita otvorio niz radnih mjesta i organizira važan događaj: Evo detalja

Luksuzni hotel Ola u Segetu Donjem, smješten nadomak povijesnog Trogira i obale srednje Dalmacije, otvorio je niz novih radnih mjesta te organizira Dan otvorenih vrata koji će se održati u petak 13. ožujka od 11 do 19 sati u hotelu na adresi Ulica hrvatskih žrtava 296. Događaj je prilika za sve zainteresirane da iz prve ruke upoznaju mogućnosti zapošljavanja i razvoja karijere u turizmu.

Hotel Ola moderan je adults only hotel poznat po mirnoj atmosferi, vrhunskim sadržajima i panoramskom pogledu na more i dalmatinske otoke. Smješten u neposrednoj blizini Trogira, grada pod zaštitom UNESCO-a, hotel je kroz godine izgradio reputaciju mjesta koje gostima nudi spoj suvremenog dizajna, wellness koncepta i opuštenog mediteranskog načina života.

Dan otvorenih vrata osmišljen je kao otvoren i neposredan susret s hotelskim timom. Posjetitelji će imati priliku dobiti sve informacije o otvorenim radnim mjestima, radnim uvjetima i mogućnostima profesionalnog razvoja te predati svoj životopis na licu mjesta.

Hotel Ola kontinuirano zaprima otvorene molbe i životopise za različite pozicije koje svi zainteresirani mogu poslati na e-mail adresu: ljudski.resursi@apartmani-medena.hr, dok je trenutačno najveća potražnja za sobaricama, čistačima, servirima i noćnim recepcionarom. U trgovini koja djeluje unutar turističkog kompleksa Medena otvorena je i pozicija prodavača. Iz uprave hotela naglašavaju kako žele dodatno ojačati tim te predstaviti mogućnosti zapošljavanja prvenstveno lokalnom stanovništvu koje želi graditi dugoročnu karijeru u turizmu.

„Otvorili smo nekoliko novih radnih mjesta i želimo ovu priliku prvenstveno predstaviti ljudima iz lokalne zajednice. Naš cilj je zapošljavati ljude koji žele raditi u profesionalnom okruženju i razvijati svoju karijeru u turizmu unutar stabilne hotelske grupacije“, poručuju iz menadžmenta hotela.

U hotelu ističu kako značajan dio zaposlenika čine radnici povratnici koji se iz sezone u sezonu vraćaju u tim, što potvrđuje kvalitetu radnog okruženja i stabilnost poslovanja.

Inače, hotel Ola raspolaže modernim sobama s balkonima i pogledom na more, a gostima su na raspolaganju wellness i spa sadržaji, bazen s panoramskim pogledom na Jadran te restoran koji njeguje suvremenu interpretaciju mediteranske kuhinje. Adults only koncept hotela dodatno naglašava mirnu i opuštenu atmosferu boravka, zbog čega je posebno privlačan gostima koji traže kvalitetan odmor i wellness iskustvo.

Hotel Ola dio je LNS grupacije, stabilne turističke kompanije koja u svom portfelju ima više projekata u Hrvatskoj. Među njima su Monumenti Heritage Hotel & Resort u Puli, jedan od najznačajnijih luksuznih hotelskih projekata u zemlji, zatim Hotel Val te turistički kompleks i apartmani Medena u Segetu Donjem.

“Širina sustava zaposlenicima pruža dodatnu sigurnost i mogućnosti profesionalnog razvoja unutar organizacije koja posluje na više destinacija duž hrvatske obale”, kažu iz menadžmenta.

Dan otvorenih vrata zato predstavlja priliku ne samo za predaju životopisa nego i za upoznavanje s načinom rada i standardima koje ova hotelska grupacija razvija kroz svoje projekte.