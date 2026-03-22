Zbog transparenta nastao kaos u Širokom Brijegu: Izbio žestoki sukob

Utakmicu Širokog Brijega i Željezničara u 26. kolu WWin lige BiH obilježili su ozbiljni incidenti na tribinama zbog kojih je susret bio prekinut, a potom i nastavljen nakon duže pauze. Dvoboj na Pecari završio je rezultatom 1:1, ali je nogomet ostao u sjeni događaja iz drugog poluvremena, piše Klix.ba.

Sve je počelo kada su Manijaci, navijači Željezničara, na gostujućoj tribini istaknuli transparent koji simbolizira reintegraciju sarajevskog naselja Grbavica. Prema navodima više bosanskohercegovačkih medija, službeni spiker je u dva navrata upozorio gostujuće navijače da uklone transparent, no oni to nisu učinili - prenose Sportske novosti.

Zbog toga je utakmica najprije nakratko prekinuta, a situacija je ubrzo dodatno eskalirala. Nakon novog zastoja uslijedila je intervencija policije Zapadnohercegovačkog kantona, koja je pokušala isprazniti dio tribine s navijačima Željezničara. Tada je došlo do fizičkog sukoba policije i Manijaka, a snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama i regionalnim portalima.

Prema izvještajima s mjesta događaja, sukob je bio kratak, ali vrlo žestok. Igrači Širokog Brijega u jednom su trenutku napustili teren, no kasnije su se vratili, a utakmica je nastavljena nakon što je gostujuća tribina ispražnjena. Navijače Željezničara potom je sa stadiona ispratila policija.

Dio medija naveo je i da se tijekom incidenta s ostalih tribina čulo skandiranje uvredljivih poruka, ali da na to nije bilo vidljive reakcije službenih osoba. U središtu pažnje tako su se, umjesto same utakmice, našli sigurnosni propusti, reakcija organizatora i postupanje policije.

Na terenu je Željezničar poveo golom Collina Seedorfa u 38. minuti, dok je konačnih 1:1 postavio Matej Senić samo četiri minute kasnije. Nakon dugog prekida rezultat se više nije mijenjao.

Poslije utakmice Manijaci su se oglasili na društvenim mrežama i objavili fotografiju spornog transparenta uz poruku kojom su jasno dali do znanja da ne odustaju od svoje simbolike i stava.

Cijeli slučaj zasigurno će imati odjek i izvan nogometnih okvira, s obzirom na to da se već traže odgovori o tome tko je naredio uklanjanje transparenta, zbog čega je uslijedila intervencija policije te hoće li zbog svega biti pokrenuti disciplinski postupci.