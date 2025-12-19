Završnica Adventa na Kampusu uz koncert Andree Šušnjare

Nakon 23 dana ispunjena nezaboravnim trenucima, Advent na Kampusu bliži se svom velikom finalu. U protekla tri tjedna publika je imala priliku uživati u čak 21 koncertu, vrhunskim izvođačima, najboljoj atmosferi i bez sumnje, najglasnijoj i najvjernijoj publici.

Advent na Kampusu postao je mjesto stvaranja uspomena, smijeha, pjesme i zajedništva. Svaka večer je odisala posebnom energijom, a Kampusom je vladao blagdanski duh koji će se još dugo pamtiti.

Kao kruna cijele adventske priče, pozivamo sve posjetitelje, prijatelje i ljubitelje dobre zabave da nam se pridruže na svečanom zatvaranju Adventa na Kampusu uz koncert Andree Šušnjare. Očekuje nas večer ispunjena emocijama, dobro nam poznatim hitovima te atmosfera dostojna završetka još jednog adventskog poglavlja.

Pridružite nam se da zajedno ispratimo ovogodišnji Advent na Kampusu onako kako i zaslužuje. Vidimo se na Kampusu!