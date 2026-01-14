Zašto se zimi prozori vlaže – i zašto je to prvi znak da vaš dom ima veći problem

Jeste li se ikada probudili zimi i prvo što ste ugledali bila je voda koja se cijedi niz staklo prozora?

Obrišete je krpom, provjetrite prostoriju i pomislite: „Ma ništa strašno, to je normalno zimi.“

Nažalost – nije.

Kondenzat na prozorima nije samo estetska smetnja. On je prvo upozorenje da se u vašem domu zadržava previše vlage. A ono što danas vidite na staklu, sutra se vrlo često pojavi na zidovima, u kutovima i iza namještaja – kao plijesan.

U ovom članku objasnit ćemo:

zašto se kondenzat javlja baš zimi

zašto se ne zadržava samo na prozorima

kako nastaju „hladne točke“ na zidovima

i što možete učiniti da spriječite pojavu plijesni na vrijeme

Kondenzacija zimi – što se zapravo događa?

Zimi u domu imamo veliku temperaturnu razliku:

unutra je toplo

vani je hladno

Topao zrak u sebi nosi vlagu.

Kada taj zrak dođe u dodir s hladnom površinom, vlaga se pretvara u sitne kapljice vode – kondenzat.

Prozori su prvi na udaru jer su:

najhladnija površina u prostoru

granica između toplog i hladnog

Zato se kondenzacija prvo vidi na staklu.

Ali tu priča ne završava.

Ako ima kondenzata na prozoru – ima ga i na zidu

Ovo je ključna stvar koju mnogi ne znaju.

Ako se vlaga kondenzira na prozorima, to znači da je:

razina vlage u zraku previsoka

a zrak nema kamo otići

Ista ta vlaga traži sljedeću najhladniju površinu.

To su najčešće:

vanjski zidovi

kutovi prostorija

mjesta iza ormara

spojevi zida i stropa

Tu nastaju tzv. hladne točke ili toplinski mostovi – dijelovi zida koji su hladniji od ostatka prostorije.

Na tim mjestima:

vlaga se kondenzira zid ostaje dulje vlažan stvaraju se idealni uvjeti za plijesan

I dok vi svakodnevno brišete prozore, na zidu proces traje neprimjetno – sve dok se ne pojave tamne mrlje.

Zašto se to češće događa u modernim stanovima?

Mnogi kažu:

„Ovo se prije nije događalo.“

I u pravu su.

Razlog je jednostavan:

stari prozori „puštali“ su zrak

novi PVC i ALU prozori savršeno brtve

Danas imamo:

bolju izolaciju

toplije domove

ali gotovo nikakvu prirodnu izmjenu zraka

Vlaga koju stvaramo svakodnevno:

disanjem

kuhanjem

tuširanjem

sušenjem rublja

ostaje zarobljena u prostoru.

U početku se to vidi samo kao kondenzat.

Kasnije – kao plijesan.

Zašto kratko provjetravanje često nije dovoljno?

Zimi rijetko tko voli otvarati prozore:

hladno je

gubi se toplina

računi za grijanje rastu

Čak i kad provjetravamo, to je često:

prekratko

prerijetko

ili „na kip“, što hladi zidove, ali ne rješava vlagu

Da bi se vlaga držala pod kontrolom, prostor bi trebalo provjetravati više puta dnevno, što u praksi rijetko tko uspijeva.

Što se događa ako problem ignoriramo?

Ako se kondenzacija ponavlja iz dana u dan:

zidovi se postupno ovlažuju

mikroklima u prostoru se pogoršava

pojavljuje se plijesan

Kako spriječiti plijesan prije nego što se pojavi?

Najvažnije pravilo glasi:

👉 Ne rješavajte posljedice – rješavajte uzrok.

Brisanje kondenzata i pranje plijesni:

ne uklanja vlagu iz zraka

samo privremeno prikriva problem

Trajno rješenje znači:

osigurati stalnu izmjenu zraka

uklanjati vlagu dok nastaje

spriječiti da se uopće kondenzira

To se može postići:

pravilnim provjetravanjem (dok još nemate drugo rješenje)

ili sustavima koji ventiliraju prostor kontinuirano, bez gubitka topline

Zaključak: kondenzat je upozorenje koje ne treba ignorirati

Ako se zimi vaši prozori znoje:

vaš dom ima višak vlage

ta vlaga već sada djeluje i na zidove

plijesan je samo pitanje vremena

Dobra vijest?

Ako reagirate na vrijeme, plijesan se može potpuno izbjeći.

Nemojte čekati da se problem preseli sa stakla na zid.

Ako primjećujete kondenzaciju na prozorima, vlagu u zraku ili sumnjate na hladne točke na zidovima – vrijeme je za stručni savjet. Ventilacijski sustavi omogućuju 24 satnu izmjenu zraka i održavaju optimalnu razinu vlage te time sprječavaju višak vlage i nastanak plijesni.

👉 Informirajte se, pitajte, potražite rješenje prilagođeno vašem domu.

Zdrav zrak i suh dom nisu luksuz – nego temelj ugodnog i sigurnog stanovanja.

Ispunite kontakt obrazac za besplatnu ponudu i savjetovanje na www.ventoterm.com ili nazovite besplatni broj 0800 45 00.