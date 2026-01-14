Zašto se zimi prozori vlaže – i zašto je to prvi znak da vaš dom ima veći problem

Jeste li se ikada probudili zimi i prvo što ste ugledali bila je voda koja se cijedi niz staklo prozora?
Obrišete je krpom, provjetrite prostoriju i pomislite: „Ma ništa strašno, to je normalno zimi.“
Nažalost – nije.
Kondenzat na prozorima nije samo estetska smetnja. On je prvo upozorenje da se u vašem domu zadržava previše vlage. A ono što danas vidite na staklu, sutra se vrlo često pojavi na zidovima, u kutovima i iza namještaja – kao plijesan.
U ovom članku objasnit ćemo:
- zašto se kondenzat javlja baš zimi
- zašto se ne zadržava samo na prozorima
- kako nastaju „hladne točke“ na zidovima
- i što možete učiniti da spriječite pojavu plijesni na vrijeme
Kondenzacija zimi – što se zapravo događa?
Zimi u domu imamo veliku temperaturnu razliku:
- unutra je toplo
- vani je hladno
Topao zrak u sebi nosi vlagu.
Kada taj zrak dođe u dodir s hladnom površinom, vlaga se pretvara u sitne kapljice vode – kondenzat.
Prozori su prvi na udaru jer su:
- najhladnija površina u prostoru
- granica između toplog i hladnog
Zato se kondenzacija prvo vidi na staklu.
Ali tu priča ne završava.
Ako ima kondenzata na prozoru – ima ga i na zidu
Ovo je ključna stvar koju mnogi ne znaju.
Ako se vlaga kondenzira na prozorima, to znači da je:
- razina vlage u zraku previsoka
- a zrak nema kamo otići
Ista ta vlaga traži sljedeću najhladniju površinu.
To su najčešće:
- vanjski zidovi
- kutovi prostorija
- mjesta iza ormara
- spojevi zida i stropa
Tu nastaju tzv. hladne točke ili toplinski mostovi – dijelovi zida koji su hladniji od ostatka prostorije.
Na tim mjestima:
- vlaga se kondenzira
- zid ostaje dulje vlažan
- stvaraju se idealni uvjeti za plijesan
I dok vi svakodnevno brišete prozore, na zidu proces traje neprimjetno – sve dok se ne pojave tamne mrlje.
Zašto se to češće događa u modernim stanovima?
Mnogi kažu:
„Ovo se prije nije događalo.“
I u pravu su.
Razlog je jednostavan:
- stari prozori „puštali“ su zrak
- novi PVC i ALU prozori savršeno brtve
Danas imamo:
- bolju izolaciju
- toplije domove
- ali gotovo nikakvu prirodnu izmjenu zraka
Vlaga koju stvaramo svakodnevno:
- disanjem
- kuhanjem
- tuširanjem
- sušenjem rublja
ostaje zarobljena u prostoru.
U početku se to vidi samo kao kondenzat.
Kasnije – kao plijesan.
Zašto kratko provjetravanje često nije dovoljno?
Zimi rijetko tko voli otvarati prozore:
- hladno je
- gubi se toplina
- računi za grijanje rastu
Čak i kad provjetravamo, to je često:
- prekratko
- prerijetko
- ili „na kip“, što hladi zidove, ali ne rješava vlagu
Da bi se vlaga držala pod kontrolom, prostor bi trebalo provjetravati više puta dnevno, što u praksi rijetko tko uspijeva.
Što se događa ako problem ignoriramo?
Ako se kondenzacija ponavlja iz dana u dan:
- zidovi se postupno ovlažuju
- mikroklima u prostoru se pogoršava
- pojavljuje se plijesan
Kako spriječiti plijesan prije nego što se pojavi?
Najvažnije pravilo glasi:
👉 Ne rješavajte posljedice – rješavajte uzrok.
Brisanje kondenzata i pranje plijesni:
- ne uklanja vlagu iz zraka
- samo privremeno prikriva problem
Trajno rješenje znači:
- osigurati stalnu izmjenu zraka
- uklanjati vlagu dok nastaje
- spriječiti da se uopće kondenzira
To se može postići:
- pravilnim provjetravanjem (dok još nemate drugo rješenje)
- ili sustavima koji ventiliraju prostor kontinuirano, bez gubitka topline
Zaključak: kondenzat je upozorenje koje ne treba ignorirati
Ako se zimi vaši prozori znoje:
- vaš dom ima višak vlage
- ta vlaga već sada djeluje i na zidove
- plijesan je samo pitanje vremena
Dobra vijest?
Ako reagirate na vrijeme, plijesan se može potpuno izbjeći.
Nemojte čekati da se problem preseli sa stakla na zid.
Ako primjećujete kondenzaciju na prozorima, vlagu u zraku ili sumnjate na hladne točke na zidovima – vrijeme je za stručni savjet- Venoterm ventilacijski sustavi omogućuju 24 satnu izmjenu zraka i održavaju optimalnu razinu vlage te time sprječavaju višak vlage i nastanak plijesni.
👉 Informirajte se, pitajte, potražite rješenje prilagođeno vašem domu.
Zdrav zrak i suh dom nisu luksuz – nego temelj ugodnog i sigurnog stanovanja.
Ispunite kontakt obrazac za besplatnu ponudu i savjetovanje na www.ventoterm.com ili nazovite besplatni broj 0800 45 00.