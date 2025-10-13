Zašto plijesan i vlaga ne nestaju? Jer još uvijek koristite kratkoročna rješenja

Koliko puta ste otvorili prozor da 'proluftate', a plijesan se svejedno vratila? Iako je to navika mnogih, istina je – prozračivanje otvaranjem prozora jednostavno nije dovoljno.

Plijesan nije samo estetski problem.

Vlaga u zidovima, kondenzacija na staklima i ustajali zrak mogu:

- Pogoršati alergije i probleme s dišnim sustavom,

- Uzrokovati glavobolje, umor i loš san,

- Uništiti namještaj i strukturu vašeg doma.

I što je najgore – s vremenom se tijelo navikne na loš zrak. Više ni ne osjećate da nešto nije u redu.

Rješenje postoji – i jednostavnije je nego što mislite.

Lokalni sustavi za decentraliziranu ventilaciju (s rekuperacijom topline) automatski:

- Izmjenjuju zrak 24/7 – čak i dok spavate,

- Sprječavaju stvaranje vlage i plijesni,

- Zadržavaju toplinu (za razliku od otvorenog prozora),

- Rade tiho, bez propuha.

Što kažu korisnici?

"Prije sam stalno brisala vlagu sa prozora, a sada – ništa! Zrak je svjež, djeca više ne kašlju, a u stanu više nema mirisa ustajalosti." – Ivana, Split

"Mislio sam da će to biti komplicirano. Ali sustav je ugrađen za sat vremena i ne moram više razmišljati o ničemu." – Mario, Zagreb

Promjena počinje malim korakom

Ne čekajte da problem postane vidljiv – plijesan se pojavljuje tek kad je već kasno. Učinite prvi korak:

Zatražite besplatnu procjenu razine vlage u vašem domu.

Mi vam pomažemo pronaći sustav koji vam najbolje odgovara.

Udisati čist zrak ne bi trebao biti luksuz. Neka postane vaša svakodnevica.

Za više informacija posjetite www.ventoterm.com ili nazovite besplatni telefon 0800 45 00.