Zamijenili ste stolariju? Evo zašto se plijesan i vlaga pojavljuju tek kasnije

Zamjena starih drvenih prozora s novim PVC prozorima mnogima je prvi korak prema energetski učinkovitijem domu. Stan postaje topliji, nema više propuha, zvučna izolacija je odlična… Sve izgleda savršeno.

No godinu dana kasnije – po zidovima se pojavljuje plijesan. Zašto?

Nevidljiva promjena koju mnogi zanemare

Stara stolarija je puštala zrak. Loše brtvljenje značilo je stalno, iako nenamjerno, provjetravanje. Kad to zamijenimo novim, hermetičkim PVC prozorima, zrak više ne cirkulira sam od sebe.

Isprva to ne primjećujemo. Vlažnost koju stvaramo disanjem, kuhanjem, tuširanjem i sušenjem rublja počinje se nakupljati u zraku. Svježe ožbukani zidovi tu vlagu neko vrijeme upijaju – ali kad se zasite, vlaga traži put do najhladnijih dijelova stana.

Toplinski mostovi – idealna mjesta za razvoj plijesni

Toplinski most je dio konstrukcije kroz koji toplina brže izlazi iz prostora – zato je hladniji od ostatka zida.

Najčešća mjesta na kojima se javljaju:

vanjski kutovi zidova,

betonske grede i nadvoja,

spojevi betona i ziđa,

područje iznad prozora,

spojevi stropa i vanjskih zidova.

U zimskim mjesecima temperatura tih dijelova često pada ispod 14 °C, što znači da vlaga iz zraka kondenzira upravo na tim mjestima. A gdje je kondenzacija – uskoro slijedi i plijesan.

Nova fasada; nije potpuno rješenje

Vanjska izolacija (ETICS sustav) može bitno smanjiti utjecaj toplinskih mostova, ali ih često ne može potpuno ukloniti. Materijali poput betona i dalje dobro provode toplinu.

Što to znači?

Možda se plijesan više ne javlja na istom mjestu kao prije, ali će pronaći novu, najhladniju točku u prostoru – i tamo opet krenuti ispočetka.

Svaki dodatni sloj izolacije povećava zrakonepropusnost

Modernom obnovom (prozori, fasada, izolacija potkrovlja...) dobivamo topliji prostor, ali gubimo prirodnu izmjenu zraka.

Objekt postaje sve „zatvoreniji“, a bez ventilacije vlaga nema kamo – osim u zidove.

Rješenje: kontrolirana ventilacija

Umjesto povremenog „luftanja“ prozora, dugoročno rješenje je:

lokalni ventilacijski uređaji s rekuperacijom,

centralna ventilacija kod većih obnova,

senzori vlage i CO₂ koji automatski upravljaju izmjenom zraka.

Takvi sustavi neprekidno izmjenjuju zrak, sprječavaju stvaranje vlage i eliminiraju uvjete za razvoj plijesni – čak i na tzv. problematičnim mjestima.

Zaključak

Zamjena stolarije je važna i korisna investicija. Ali ako nije praćena cjelovitom obnovom (fasada i ventilacija), nakon nekoliko mjeseci mogu se pojaviti skrivene posljedice – vlaga, plijesan, zagušljiv zrak.

Ispravan redoslijed obnove:

Zamjena stolarije Izrada toplinske ovojnice (fasada, tavan) Ugradnja sustava za ventilaciju

Udisati zdrav zrak nije luksuz – to treba biti standard.

A uz pravilno planiranje, to i može postati vaša svakodnevica.

