Zadnji poziv na Festival rižota: Skradin vas čeka ovog vikenda!

Tražite li savršeno mjesto za vikend-izlet, ne tražite dalje! Ovogodišnji, drugi po redu Skradinski festival rižota i načina života održat će se 13. i 14. rujna 2025., a donosi bogat program koji će oduševiti sva vaša osjetila. Ovaj događaj nije samo prilika za uživanje u prepoznatljivim okusima, već je i proslava tradicije, načina života i zajednice koja ga ponosno njeguje.

Kulinarski spektakl i glazbeni užitak

Subota, 13. rujna, bit će posvećena kralju festivala – skradinskom rižotu. Na Trgu Male Gospe od 15 sati moći ćete uživo pratiti pripremu ovog jedinstvenog jela. Lokalni kuhari će pred vašim očima, satima, strpljivo stvarati božanstveni temeljac i točno po 150 godina starom receptu. Miris originalnog rižota i autentičnih začina ispunit će zrak, a vi ćete svjedočiti pravom kulinarskom čudu.

Od 17 sati na Trgu kneza Domagoja kreće kulinarski spektakl „Rižot za sve“. Pripremite se za degustaciju 11 vrsta rižota, od onog s tartufima i divljači pa sve do slatkog rižota. To je savršena prilika da osjetite okus Dalmacije i doživite pravi mediteranski način života.

Nakon što ste uživali u vrhunskim okusima, subotnja večer se nastavlja uz glazbu. Od 20:30 sati na pozornicu stiže popularna grupa Dalmatino koja će vas rasplesati svojim hitovima i stvoriti nezaboravnu atmosferu.

Premijerno piće festivala: Žižula Spritz

Ove godine festival premijerno predstavlja zanimljivo piće – Žižula Spritz. Riječ je o spoju nečeg gotovo zaboravljenog i modernog, piću koje donosi tradiciju i suvremenu notu u čaši. Autori ovog koktela su Marko Pokrovac, glavni barmen, i Tomislav Biluš, vlasnik šibenskog Vintage bara i bistroa Špajza. Oni su nastojali da rijetka mediteranska žižula napokon dobije svoje mjesto u koktelima. Gdje je to najbolje napraviti nego u Skradinu, koji je rasadnik ove plemenite jesenske voćke?

„Žižula Spritz je elegantan i svjež twist na klasični spritz – voćan, herbalan i osvježavajuće neobičan. Spoj je specifičnog okusa žižule, mekoće vanilije, aromatičnosti čaja od smokvina lista i svježine agruma.“, objašnjava Biluš, barmen po struci i predsjednik Udruge barmena „Beli“.

Ovaj zaljubljenik u tradiciju i baštinu, uvjeren je da svaki koktel, baš poput jela, može nositi priču i duh mjesta iz kojeg dolazi. Uz rižot, Žižula Spritz najbolje ide uz hranu koja prati mediteranski karakter koktela – voćnost, herbalnost i svježinu. Savršeno se slaže s laganom hranom koja neće prekriti njegove fine note.

Slatka završnica: jer šećer dolazi na kraju!

Festival se nastavlja i u nedjelju, 14. rujna, uz Slatki dan, posvećen tradicijskim hrvatskim kolačima. Od 15 do 19 sati moći ćete uživati u bogatoj ponudi slastica koje su čuvari našeg gastronomskog nasljeđa. Očekuju vas kraljica skradinska torta, makarana, lički kolač s gljivama, imotska, stonska i rabska torta, tačci s orasima i makom te mnogi drugi tradicionalni deserti. Vidimo se u nedjelju poslijepodne!

2. Skradinski festival rižota i načina života organiziraju: Grad Skradin, Turistička zajednica grada Skradina i Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo“, pokrovitelji su Ministarstvo turizma i sporta te Ministarstvo poljoprivrede, a partneri su: Hrvatska turistička zajednica, Grad Kočani, Nacionalni park Krka, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije, Šibensko – kninska županija, HEP, Hrvatske šume, Hrvatski otočni proizvod, ŠibenikIN, Radio Šibenik i Radio Ritam.