Za zdraviji život: U Splitu i Šibeniku možete obaviti test intolerancije na hranu!

Ako želite popraviti stanje svog organizama, skinuti višak kilograma, podići energiju i raspoloženje, riješiti se alergija test intolerancije na hranu odlična je prilika! Test intolerancije na hranu, koji se u holističkom centru Virtus provodi biorezonantnim uređajem, traje svega 30-ak minuta, a testirati se možete u ;

-Splitu, u utorak, 17. veljače u Hotelu Park, Hatzeov perivoj 3, od 10 do 18 sati i

-Šibeniku, u srijedu, 18. veljače u Hotelu Jadran od 12 do 18 sati.

Vlasnica centra Virtus Helena Zeman Mandić klijente testira na više od 540 namirnica, a rezultati su joj sjajne smjernice koje joj služe za pripremu individualnih planova prehrane klijentima. Ovim testiranjem, kaže, brojni klijenti podigli su energiju, popravili raspoloženje, riješili se alergija i viška kilograma.

Što je i zašto nam treba test intolerancije na hranu?

-Test intolerancije na hranu, svjedočim, uistinu može promijeniti život. Brojna iskustva klijenata dokazala su ovu tvrdnju. Znanjem i edukacijom o pravilnoj prehrani, balansiranju i zdravom životu utjecala je prvenstveno na kvalitetu svoga, a onda, dakako i na kvalitetu života svojih klijenata – priča Helena Zeman Mandić.

Fokus Virtusa je podići svijest klijentima o namirnicama koje svakodnevno unose u svoje tijelo. Često ne primjećujemo što sve tijekom dana unesemo u svoj organizam i najčešće smetnje koje uvidimo u funkcioniranju organizma ne povezujemo s namirnicama koje konzumiramo.

-Jako je bitno osluškivati svoje tijelo i biti svjestan činjenice da nam hrana stvarno može biti lijek, ali i da jako može utjecati na cjelokupno stanje našeg organizma – na naše raspoloženje, san, energiju, probleme s kožom, kilogramima. Zbog poplave različitih savjeta, dijeta, dodataka prehrani, klijenti, osim što su zasićeni količinom informacija postaju i skeptični. Stvarno mislim da je edukacija ključ, da bi nas već u osnovnoj školi trebali educirati o pravilnom načinu prehrane. Na taj bismo način spriječili mnoštvo stanja u koja dođemo tijekom vremena. Kako smo svi specifični i svako tijelo reagira na svoj način ekipa Virtusa se fokusirala na testove intolerancije i alergena kojima detektiramo što pojedinom klijentu stvara probleme u organizmu te ga ujedno i educiramo kako se pravilno hraniti kako bismo pospješili stanje njegovog organizma - priča Helena Zeman Mandić.

Kako izgleda testiranje?

-Testiranje se radi na više od 500 prehrambenih namirnica koje uključuju gluten i laktozu, emulgatore, aditive, konzervanse, nitrate, mikotoksine, teške metale i opterećenja iz okoline, te preporuku i savjetovanje. Biorezonantni uređaj dizajniran je najnovijom tehnologijom koja omogućuje izvanrednu kvalitetu dijagnoze stanja ljudskog tijela. Njegov rad temelji se na zakonima fizike, odnosno elektromagnetskom principu kojim očitava namirnice koje opterećuju naš organizam. Testiranje je potpuno bezbolno i neinvazivno.

Test intolerancije na hranu pokazat će koje namirnice odgovaraju vašem organizmu, koje biste trebali isključiti, a koje jesti u umjerenim količinama kako bi vaš organizam postigao ravnotežu - objašnjava nam Helena.

Nakon testiranja, klijentu se savjetuje koje namirnice odgovaraju, a koje ne odgovaraju njegovom organizmu.

-Nakon što ustanovimo koje su to namirnice koje ne odgovaraju klijentovom organizmu savjetujemo ga kako se ispravno hraniti, odnosno koje namirnice pojačano konzumirati, koje izbjegavati i na koliko dugo, kako osluškivati svoje tijelo…zapravo ga educiramo kako bi sam u budućnosti prepoznao namirnice koje mu odgovaraju odnosno ne odgovaraju – ističe Zeman Mandić.

I još par slova za kraj…kao osvještavanje i motivacija

-Živimo užurbanim načinom života koji nas tjera da sve bude odmah i sada. Hrana nam danas puno manje simbolizira uživanje i druženje. Često se hranimo iz potrebe, na brzinu. Hrana je industrijski prerađena, konzumiramo puno šećera, svjesno ili nesvjesno, zaboravimo unositi dovoljno tekućine u tijelo. Često vodu i čajeve mijenjamo za kavu. Većina nas je dehidrirana, a da toga nismo svjesni. Okrećemo se brzim rješenjima, instant dijetama, izgladnjivanju, konzumiramo 1-2 obroka dnevno. Pitamo se zašto imamo problem neredovite probave, viškom kilograma, osipima po koži, nadutosti, grčevima i slično. Sve je više alergija oko nas, često smo pod virozama, imunitet nam je slabiji, lošije spavamo. Većinom ta naša stanja prepisujemo stresu, a vrlo rijetko prehrani. Istina je da je stres sve prisutan, ali isto tako nam redovita i nutrijentima bogata prehrana može pomoći i u savladavanju stresa - zaključila je Helena Zeman Mandić.

Posjetite Hotel Park u Splitu, utorak, 17. veljače od 10 do 18 sati i Hotel Jadran u Šibeniku, u srijedu, 18. veljače od 12 do 18 sati.

Za termin se potrebno naručiti.

Više informacija o centru Virtus, slobodnim terminima i cijeni testiranja potražite na internetskoj stranici www.virtus5.com, Facebooku i Instagramu ili pozivom na broj 0914545815.