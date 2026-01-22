Teška navala na hit komedeiju: Predstava "KAK’I SMO, TAK’I SMO" u novom terminu stiže u Loru!

Zbog velikog interesa publike, nova izvedba hit-predstave „KAK’I SMO, TAK’I SMO“ održat će se 21. veljače u 20 sati u Lori.

Riječ je o novoj predstavi Arijana Čulina, u kojoj autorica i izvođačica ponovno britko i duhovito secira prepoznatljivi dalmatinski mentalitet, svakodnevne navike i karakter “malog čovjeka”. Na pozornici joj se pridružuje Mirella Meić, dok je za glazbenu podlogu i dodatnu dozu atmosfere zadužena Danira Ipavec.

Kroz niz duhovitih situacija publika će doznati kako od tri neradna dana napraviti pet, kako biti zaposlen, a u podne ispijati kavu na rivi, kako privući turiste bez pomoći Bookinga, pa čak i kako komunicirati koristeći samo dvije riječi – muškog i ženskog spolnog organa. Sve u stilu po kojem je Arijana Čulina postala sinonim za dalmatinski humor: britko, iskreno i neodoljivo duhovito.

Ulaznice su u prodaji u sustavu Adriaticketa – u Tisak Media trgovini u City Centeru, u Dancing Bearu (Dioklecijanova 6) te online putem poveznice.