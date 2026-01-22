PRODAJA STANOVA Vrtovi Salone - suvremeni stambeni koncept u srcu jedne od najpoželjnijih dalmatinskih mikrolokacija

U srcu mirnog i atraktivnog predjela Sv. Kajo u Solinu, ovog proljeća će započeti realizacija prestižnog stambeno-poslovnog projekta Vrtovi Salone — novog simbola moderne urbane kvalitete života u neposrednoj blizini Splita. Ovaj strateški pozicionirani kompleks pažljivo je osmišljen kako bi zadovoljio najviše standarde suvremenog stanovanja i investicijske atraktivnosti.

Projekt obuhvaća tri arhitektonski usklađene zgrade (Objekti A, B i C), svaka s četiri etaže, ukupno 50 stambenih jedinica i 4 poslovna prostora, uz 79 garažnih i 15 vanjskih parkirnih mjesta. Kvadrature stanova kreću se od 41 m² do 84 m², pružajući izbor prilagođen različitim životnim stilovima, bilo da se radi o kupnji vaše prve vlastite nekretnine, potrazi za prostranim obiteljskim stanovima ili kupnji investicijske jedinice.

Objekt A nudi 17 suvremenih stanova s većim kvadraturama (57–84 m²) koji su idealni za obiteljski život ili dugoročno komforno stanovanje. Izvrstan raspored prostora, kvalitetna gradnja i pažljivo promišljeni rasporedi čine ovaj objekt posebno poželjnim.

Objekt B također sadrži 17 stanova te poslovne prostore čime se osim stambene funkcije potiče i fleksibilna mogućnost korištenja prostora za poslovanje ili dodatni prihod od najma. Ovaj objekt predstavlja uspješan spoj funkcionalnog stanovanja i investicijske prilike.

Objekt C sadrži 16 stanova i poslovne prostore s kvadraturama između 41m2 i 84m2, kombinirajući dinamičnost poslovnog sadržaja s udobnošću stanovanja te dodatno povećavajući ukupnu vrijednost i atraktivnost investicije.

Lokacija koja omogućava izuzetnu kvalitetu života

Smješteni u ulici Don Frane Bulića, Vrtovi Salone nalaze se na strateški odabranoj poziciji koja pruža dostatnu dozu mira i privatnosti, ali i izuzetnu povezanost sa svim ključnim sadržajima: prometnicama, školama, vrtićima, trgovinama i bogatom ponudom kulturnih i sportskih sadržaja. Nadomak Vrtova Salone, nalazi se i poznati arheološki i turistički lokalitet Salona što daje još jednu dodanu vrijednost lokaciji ovog iznimnog projekta. Blizina Splita - samo nekoliko minuta vožnje do urbanih centara - dodatno potvrđuje Solin kao jednu od najpoželjnijih destinacija za život i ulaganje u širem splitskom području.

Solin je danas prepoznat kao grad koji ostvaruje kontinuirani rast u privlačenju novih stanovnika i investitora zahvaljujući kvalitetnoj infrastrukturi, razvijenoj lokalnoj zajednici i ravnoteži između urbanih pogodnosti i zelenih površina što stvara idealnu sredinu za obiteljski život, ali i dugoročne investicije.

Gradnja, dostupnost i podrška

Planirani početak radova na projektu Vrtovi Salone predviđen je za proljeće 2026. godine, a informacije o slobodnim jedinicima dostupne su na upit, uz mogućnost pregledavanja kataloga i materijala sa specifikacijama na barunestate.com. Sve informacije o kupnji stanova, dostupnosti, uvjetima financiranja i detaljnim specifikacijama, kao i profesionalnu podršku tijekom cijelog procesa, pruža agencija za nekretnine Barun Estate - pouzdani partner u svijetu nekretnina. Barun Estate kombinira pravnu sigurnost, stručnost i transparentnost kako bi klijentima omogućio jednostavan i siguran put do vlastitog doma ili investicije.