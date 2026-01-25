Američki “glow” u srcu Kaštela: Skin Forum je nova adresa za kojom će poludjeti ljubiteljice vrhunske njege

Zaboravite na odlaske u daleke gradske centre radi najnovijih trendova u svijetu ljepote – vrhunska njega lica sinoć je i službeno dobila svoju adresu u Kaštel Starom. U centru mjesta, tik iznad autobusne stanice, svečano je otvoren Skin Forum, boutique studio koji svojom estetikom i ponudom parira standardima modernih kozmetoloških oaza.

Iza ovog projekta stoji vlasnica Ema, koja je svoju viziju o modernom prostoru za njegu kože u svega nekoliko mjeseci pretvorila u stvarnost. Iako studio radi već mjesec dana, sinoćnje je otvorenje okupilo brojne prijatelje i zaljubljenike u skincare koji su došli provjeriti o čemu to cijela Kaštela bruje. Uz osmijeh i ponos, Ema je istaknula kako je Skin Forum nastao iz velike strasti, ali i uz podršku supruga i obitelji, koji su joj bili vjetar u leđa u svakom koraku realizacije ovog projekta.

Vrhunski tretmani – iskustvo koje donosi rezultate

Ono što Skin Forum čini “vrućom” novom lokacijom su tretmani koje u Dalmaciji rijetko gdje možete pronaći. Ema je prva na naše područje dovela ProCell Microchanneling, tretman koji u SAD-u drži titulu apsolutnog broja jedan za regeneraciju kože.

Skin Forum nije samo još jedan salon u nizu; to je specijalizirana stanica za one koji od svoje njege traže najbolje. Uz ProCell, tu je i moćni Retix.C, kao i globalno cijenjeni Mesoestetic. Poseban naglasak stavljen je na brend Marina Skin Solution, nagrađivanu američku kozmetiku koja je napokon postala dostupna i klijenticama u našem kraju.

Budućnost je stigla: Rezervacije u par klikova

Atmosfera na otvorenju, uz odličnu glazbu i pomno birane zalogaje, najbolje je opisala filozofiju salona – vrhunska usluga zapakirana u opušten, boutique ugođaj. Ema je mislila na sve, pa tako i na ubrzani tempo života svojih klijentica.

U Skin Forumu se ne čeka na liniji. Moderni pristup poslovanju omogućuje rezervaciju termina u par sekundi putem njihove službene stranice www.skinforum.hr ili Instagrama @skin_forum_, a uskoro i putem aplikacije Zoyya.

Sudeći po energiji s otvorenja i listi čekanja koja se već polako puni, Kaštel Stari je upravo dobio svoju novu najdražu adresu.