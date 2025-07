XVII. Burnumske ide – „Vivere est militare“ („Živjeti znači boriti se“)

„Dok stoji Kolosej, stajat će i Rim; kad se sruši Kolosej, srušit će se i Rim; kad se sruši Rim, srušit će se i svijet.“ Ova izreka vjerno odražava veličinu, samopouzdanje i stvarnu i simboličku moć antičkoga Rima. Naslijeđe Zapadnog Rimskog Carstva duboko je utkano u europski kulturni identitet, a jedno od najupečatljivijih mjesta na kojemu to naslijeđe i dalje živi nalazi se upravo u Hrvatskoj – u Nacionalnom parku „Krka“.

Na sjeveru Parka smješten je Burnum, rimski vojni logor i naselje, sagrađen u 1. st. To je jedini sačuvani legijski logor u Hrvatskoj, s ostacima zgrade zapovjedništva i impozantnim amfiteatrom. Na tom lokalitetu Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ već godinama u kolovozu organizira Burnumske ide, spektakularnu glazbeno-scensku manifestaciju koja, oživljavajući svakodnevicu Rimskoga Carstva, okuplja na tisuće oduševljenih posjetitelja.

Ovogodišnje Ide održat će se u utorak, 12. kolovoza u 20.30 pod sloganom „Vivere est militare“, što, u slobodnom prijevodu s latinskog, znači „Živjeti znači boriti se“. Kroz tu temu bit će prikazan svakodnevni život vojnika u Burnumu – od ispunjavanja profesionalnih zadaća (vježbanja i isprobavanja borbenih taktika) do načina na koje su se opuštali i zabavljali u slobodnom vremenu.

Posjetitelje očekuje autentični prikaz rimskih vojnih vježbi i borbi, uz prezentaciju originalnog oružja i opreme. Uz to, moći će sudjelovati u edukativnim radionicama za djecu i odrasle kojima će tema biti svakodnevne aktivnosti i igre iz antičkog vremena, od izrade mozaika i bula do pisanja u vosku uz pomoć različitih pisaljki i odijevanja u odjeću koja se u to doba nosila. U sklopu bogatog interaktivnog programa, moći će sudjelovati i u igrama koje su tada bile popularne, u izradi drvenih igračaka i u proricanju sudbine iz kostiju ili boba.

Uz večernju edukativno-scensku predstavu „Srce je jače od mača“, koja će kroz dramsku izvedbu ispričati emotivnu priču o životu i vojevanju rimskih legionara, večer će zaokružiti glazbeni program pod zvijezdama. U jedinstvenoj atmosferi burnumskog amfiteatra nastupit će jedno od najvećih imena hrvatske glazbene scene: Damir Urban, sa svojim bendom Urban & 4, uz pratnju gudačkog kvarteta. Spoj snažne glazbene emocije i arheološkog ambijenta pružit će publici nezaboravan doživljaj u kojem će se susresti tisućljetna povijest i suvremeni glazbeni izričaj.

Uz glazbeno-scenski spektakl, u sklopu Burnumskih ida redovito se održava i sajam, iznimno popularni dio manifestacije. Posjetiteljima će tako biti prezentirana umijeća rimskih obrtnika: kovača, keramičara i frizera, naučit će kako pripremiti mirisne pripravke i ljubavne napitke prema receptima iz toga doba, a moći će isprobati i kako je izgledao život na trikliniju – rimskom ležaju za uživanje i opuštanje. Upoznat će se i s načinima odijevanja, šminkanja i dotjerivanja koji su tada vladali, a moći će kušati i jela koja su jeli rimski legionari. Sve u svemu, upoznat će svakodnevni život kako običnih ljudi tako i pripadnika legijskih postrojbi.

Burnumske ide inspirirane su rimskim običajem obilježavanja Ida – dana punog mjeseca, koji su Rimljani smatrali osobito povoljnim za slavlje i okupljanje. Danas, pod vedrim kolovoškim nebom, ova manifestacija rekreira duh slavne prošlosti, potičući posjetitelje da kroz igru, učenje i umjetnost upoznaju i zavole bogatu povijest ovog jedinstvenog lokaliteta.

Pridružite nam se u Burnumu, zakoračite u svijet rimskih vojnika, osjetite duh prošlih vremena i otkrijte zašto je ovaj arheološki dragulj bio ključno vojno središte Rimskoga Carstva na našim prostorima!