Vušković golom protiv Kolumbije postao drugi najmlađi strijelac u povijesti Vatrenih

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila pripreme za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U susretu protiv Kolumbije slavila je 2-1, a večer je obilježio mladi Luka Vušković.

Kolumbija je rano povela i nakratko utišala hrvatske ambicije, no odgovor je stigao gotovo trenutačno. Igrala se 6. minuta kada je Vušković odlučio preuzeti stvar u svoje ruke. Njegov udarac pogodio je blok, promijenio smjer, prevario vratara i od stative završio u mreži. Doza sreće bila je na strani Hrvatske, ali bez hrabrosti i odlučnosti takvi se trenuci ne događaju.

Bio je to trenutak koji je prelomio ritam utakmice, ali i upisao Vuškovića među posebna imena hrvatskog nogometa. Naime, tim pogotkom postao je drugi najmlađi strijelac u povijesti reprezentacije. Mrežu je zatresao s 19 godina, 1 mjesec i 3 dana, čime je iza sebe ostavio neka velika imena.

Ispred njega ostaje samo Luka Ivanušec, koji je prvijenac zabio s 18 godina, 1 mjesec i 19 dana protiv Kine na China Cupu. Vušković je tako preskočio Ivana Rakitića, koji je 2007. zabio protiv Andore s 19 godina, 6 mjeseci i 2 dana, kao i Joško Gvardiol, koji je u listopadu 2021. pogodio protiv Cipra s 19 godina, 8 mjeseci i 15 dana.

No, brojke su samo dio priče. Ono što posebno upada u oči jest način na koji Vušković igra. Bez straha, s jasnom idejom i spremnošću da preuzme odgovornost u ključnim trenucima.

Hrvatska je dobila utakmicu. Ali još važnije, dobila je igrača koji nagovještava veliku priču, piše Telegram.