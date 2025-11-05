Vrijeme je za zimsku opremu: Od 15. studenog obavezne zimske gume. Obavite zamjenu na vrijeme u Pit Stopu u Stobreč

Od 15. studenog do 15. travnja na snazi je zakonska obveza zimske opreme na vozilima u Republici Hrvatskoj. To znači da svi vozači moraju imati zimske gume na automobilu ili ljetne gume s propisanom minimalnom dubinom profila uz lance spremne za uporabu.

Kako se taj datum bliži, redovi u vulkanizerskim radionicama postaju sve veći, a stručnjaci savjetuju – nemojte čekati zadnji trenutak. U Pit Stopu u Stobreču, vulkanizerskom obrtu s dugogodišnjim iskustvom i povjerenjem brojnih vozača iz Splita i okolice, već su spremni za sezonu zamjene guma.

„Zimske gume nisu samo zakonska obveza, nego i ključna sigurnosna mjera. Na nižim temperaturama i mokrom kolniku razlika u kočenju između ljetne i zimske gume može biti i do nekoliko metara, što može značiti razliku između nezgode i sigurnog zaustavljanja“, poručuju iz Pit Stop tima.

Pit Stop u Stobreču nudi brzu i profesionalnu zamjenu guma, balansiranje, provjeru tlaka i pregled stanja felgi, a moguće je i skladištenje ljetnih guma do sljedeće sezone i to sve po vrlo atraktivnim cijenama.

Zimski uvjeti ne čekaju – rezervirajte svoj termin već danas i vozite bezbrižno u zimskim uvjetima.

