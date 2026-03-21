Vrijednost porasla za 50 posto: Vušković preskočio Modrića po tržišnoj vrijednosti

Transfermarkt je objavio nove procjene tržišnih vrijednosti nogometaša u Bundesligi, a vrh liste sada drži Bayernov ofenzivac Michael Olise. Njegova cijena skočila je za dodatnih 10 milijuna eura i trenutačno iznosi impresivnih 140 milijuna, čime je prestigao klupskog kolegu Jamala Musialu, kojem je vrijednost korigirana sa 130 na 120 milijuna eura.

No, iz hrvatske perspektive fokus je ipak na mladom stoperu Luki Vuškoviću, koji nastavlja rušiti granice. Tottenhamov dragulj, trenutačno na posudbi u HSV-u, u samo tri mjeseca ostvario je skok kakav se rijetko viđa, njegova tržišna vrijednost narasla je s 40 na čak 60 milijuna eura, što je povećanje od 50 posto, pišu Sportske novosti.

Takav uzlet lansirao ga je među najskuplje igrače lige, gdje sada dijeli osmo mjesto s Bayernovim Lennartom Karlom. Ujedno se probio i na povijesnu ljestvicu hrvatskih nogometaša, izjednačivši se s Marcelom Brozovićem na trećem mjestu. Ispred njega ostaju samo Joško Gvardiol, koji je dosegnuo 80 milijuna eura, te Ivan Rakitić sa 70 milijuna.

Zanimljivo, Vušković je ovim iznosom preskočio i Luku Modrića, čija je maksimalna procijenjena vrijednost u karijeri iznosila 55 milijuna eura. Među aktivnim hrvatskim igračima ispred njega je tek Gvardiol, a dodatni iskorak napravio je ulaskom među 100 najvrjednijih nogometaša svijeta, gdje trenutačno dijeli 74. poziciju.

Kad je riječ o svjetskoj konkurenciji među braničima, Vušković se već sada nalazi u elitnom društvu te drži 16. mjesto na globalnoj ljestvici. Na vrhu je Arsenalov William Saliba s procijenjenih 90 milijuna eura, dok je Gvardiol na diobi sedme pozicije sa 70 milijuna.

Posebno impresivno zvuči podatak da je među 50 najvrjednijih braniča na svijetu samo još jedan tinejdžer, Barcelonin Pau Cubarsí, procijenjen na 80 milijuna eura. Zanimljivo, Cubarsí je rođen 22. siječnja 2007., dok je Vušković svega mjesec dana mlađi – 24. veljače iste godine.