Vlažnost u domu: zašto odvlaživači pomažu, ali nisu trajno rješenje?

U mnogim domovima, posebno tijekom hladnijih mjeseci, javlja se problem previsoke vlažnosti zraka. Zatvoreni prozori, kuhanje, tuširanje i svakodnevne aktivnosti stanara u kratkom vremenu mogu podići vlažnost iznad zdravih granica. Svaka osoba dnevno ispušta oko dvije litre vodene pare, a u kombinaciji sa sušenjem rublja ili slabom izolacijom, prostor lako postane zasićen vlagom.
Optimalna razina vlažnosti u domu kreće se između 40 % i 60 %, što se jednostavno može pratiti higrometrom. Kada vrijednosti redovito prelaze 70 %, počinju se stvarati idealni uvjeti za razvoj plijesni, gljivica i neugodnih mirisa. U tom trenutku većina ljudi posegne za odvlaživačem zraka — praktičnim uređajem koji brzo smanjuje vlagu u prostoru.
Odvlaživač zraka: koristan, ali samo privremeno rješenje
Odvlaživači funkcioniraju tako da povlače vlažan zrak, kondenziraju vodu i vraćaju suši zrak natrag u prostor. Takvi uređaji su naročito korisni u:
- podrumima i prizemljima
- prostorijama za sušenje rublja
- loše izoliranim i hladnim prostorima
- stanovima gdje se vlaga zadržava zbog povremenog prozračivanja
Iako mogu ukloniti velik dio viška vlage, odvlaživači ne rješavaju uzrok problema. Kada uređaj prestane raditi, vlaga se obično vrati — jer je izvor vlage i dalje prisutan: slaba izolacija, hladni mostovi, nedostatak stalnog protoka zraka ili zrakonepropusni prozori.
Uz to, u prostorijama gdje je već prisutna plijesan, ventilator odvlaživača može dodatno raznositi spore po prostoru.
Zašto prozračivanje više nije dovoljno
Tradicionalno provjetravanje (otvaranje prozora) pomaže, ali u modernim domovima često nije učinkovito jer:
- novi prozori su vrlo zrakonepropusni
- ljudi sve više vremena provode kod kuće
- razlika vanjske i unutarnje temperature zimi otežava potpuno prozračivanje
- vlagu stvaramo brže nego što je kratko prozračivanje može ukloniti
Zbog toga se sve više preporučuje ugradnja sustava stalne ventilacije.
Rekuperacija: jedino trajno i učinkovito rješenje problema vlage
Ventilacijski sustav s rekuperacijom osigurava kontinuiranu izmjenu zraka bez gubitka topline. Dok vlažan i ustajali zrak izlazi iz prostora, svježi zrak ulazi, prolazi kroz izmjenjivač topline i dolazi u prostoriju već zagrijan — bez značajnog povećanja troškova grijanja.
Prednosti rekuperacije:
- trajno uklanja višak vlage
- sprečava stvaranje plijesni
- unosi stalno svježi i filtrirani zrak
- poboljšava zdravlje i kvalitetu života
- smanjuje troškove grijanja jer zadržava toplinu
- radi automatski, bez potrebe za otvaranjem prozora
Za razliku od odvlaživača, koji samo suše zrak, rekuperacija rješava uzrok: nedostatak ventilacije.
Zaključak
Odvlaživač zraka može biti od velike pomoći u hitnim i privremenim situacijama — kada je vlaga visoka i potrebno je brzo reagirati. No, on ne uklanja uzrok vlage, već samo posljedice.
Za dugotrajno, stabilno i učinkovito rješenje problema prekomjerne vlažnosti, plijesni i ustajalog zraka, najbolji izbor je Ventoterm ventilacijski sustav s rekuperacijom.
