Close Menu

Vlažnost u domu: zašto odvlaživači pomažu, ali nisu trajno rješenje?

Iskoristite akciju od čak 30 posto do kraja mjeseca

U mnogim domovima, posebno tijekom hladnijih mjeseci, javlja se problem previsoke vlažnosti zraka. Zatvoreni prozori, kuhanje, tuširanje i svakodnevne aktivnosti stanara u kratkom vremenu mogu podići vlažnost iznad zdravih granica. Svaka osoba dnevno ispušta oko dvije litre vodene pare, a u kombinaciji sa sušenjem rublja ili slabom izolacijom, prostor lako postane zasićen vlagom.

Optimalna razina vlažnosti u domu kreće se između 40 % i 60 %, što se jednostavno može pratiti higrometrom. Kada vrijednosti redovito prelaze 70 %, počinju se stvarati idealni uvjeti za razvoj plijesni, gljivica i neugodnih mirisa. U tom trenutku većina ljudi posegne za odvlaživačem zraka — praktičnim uređajem koji brzo smanjuje vlagu u prostoru.

Odvlaživač zraka: koristan, ali samo privremeno rješenje

Odvlaživači funkcioniraju tako da povlače vlažan zrak, kondenziraju vodu i vraćaju suši zrak natrag u prostor. Takvi uređaji su naročito korisni u:

  • podrumima i prizemljima
  • prostorijama za sušenje rublja
  • loše izoliranim i hladnim prostorima
  • stanovima gdje se vlaga zadržava zbog povremenog prozračivanja

Iako mogu ukloniti velik dio viška vlage, odvlaživači ne rješavaju uzrok problema. Kada uređaj prestane raditi, vlaga se obično vrati — jer je izvor vlage i dalje prisutan: slaba izolacija, hladni mostovi, nedostatak stalnog protoka zraka ili zrakonepropusni prozori.

Uz to, u prostorijama gdje je već prisutna plijesan, ventilator odvlaživača može dodatno raznositi spore po prostoru.

Zašto prozračivanje više nije dovoljno

Tradicionalno provjetravanje (otvaranje prozora) pomaže, ali u modernim domovima često nije učinkovito jer:

  • novi prozori su vrlo zrakonepropusni
  • ljudi sve više vremena provode kod kuće
  • razlika vanjske i unutarnje temperature zimi otežava potpuno prozračivanje
  • vlagu stvaramo brže nego što je kratko prozračivanje može ukloniti

Zbog toga se sve više preporučuje ugradnja sustava stalne ventilacije.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli DalmacijaDanas (@dalmacijadanas)

 

Rekuperacija: jedino trajno i učinkovito rješenje problema vlage

Ventilacijski sustav s rekuperacijom osigurava kontinuiranu izmjenu zraka bez gubitka topline. Dok vlažan i ustajali zrak izlazi iz prostora, svježi zrak ulazi, prolazi kroz izmjenjivač topline i dolazi u prostoriju već zagrijan — bez značajnog povećanja troškova grijanja.

Prednosti rekuperacije:

  • trajno uklanja višak vlage
  • sprečava stvaranje plijesni
  • unosi stalno svježi i filtrirani zrak
  • poboljšava zdravlje i kvalitetu života
  • smanjuje troškove grijanja jer zadržava toplinu
  • radi automatski, bez potrebe za otvaranjem prozora

Za razliku od odvlaživača, koji samo suše zrak, rekuperacija rješava uzrok: nedostatak ventilacije.

Zaključak

Odvlaživač zraka može biti od velike pomoći u hitnim i privremenim situacijama — kada je vlaga visoka i potrebno je brzo reagirati. No, on ne uklanja uzrok vlage, već samo posljedice.

Za dugotrajno, stabilno i učinkovito rješenje problema prekomjerne vlažnosti, plijesni i ustajalog zraka, najbolji izbor je Ventoterm ventilacijski sustav s rekuperacijom.

Iskoristite akciju od čak 30 % do kraja mjeseca i nazovite za besplatnu ponudu i izvid na 0800 45 00 ili ispunite obrazac na www.ventoterm.com.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0