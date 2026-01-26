Više od inženjerstva: Upoznajte rad i misiju HCPI-IS-a

Nakon potresa 2020. godine osnovan je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba, volonterska, humanitarna i neprofitna udruga koja provodi interventne i stručne inženjerske aktivnosti unutar državnog sustava, prvenstveno u okviru Ravnateljstva civilne zaštite. Udruga je formirana kao odgovor na potrebu prepoznatu nakon potresa 2020. godine, s ciljem implementacije iskustava i djelovanja u svrhu sustavnog i kontinuiranog djelovanja unutar sustava.

HCPI-IS je usmjeren na uključivanje inženjera u sustav civilne zaštite, smanjenje rizika od potresa te djelovanje u slučaju drugih prirodnih nepogoda, velikih nesreća i katastrofa, pri čemu u svom radu primjenjuje suvremena znanstvena istraživanja, stručna znanja i praktična iskustva s ciljem ublažavanja posljedica izvanrednih događaja i pružanja stručne inženjerske podrške nadležnim institucijama.

Kroz provedbu širokog spektra aktivnosti, od interventnih pregleda građevina i stručne podrške procesima obnove do razvoja baza podataka, procedura i edukacija, udruga jača spremnost sustava te kontinuirano radi na jačanju kapaciteta u svim regijama Hrvatske kako bi djelovanje bilo pravodobno, koordinirano i stručno.

Osim interventnog djelovanja, HCPI-IS provodi edukacije građana, s posebnim fokusom na djecu i mlade, s ciljem podizanja svijesti o rizicima od katastrofa, osobito potresa, te usvajanja znanja o pravilnom postupanju u kriznim situacijama. Edukacije su osmišljene kao interaktivne radionice koje povezuju osnovna znanja o potresima s praktičnim primjerima i jasnim uputama za ponašanje prije, tijekom i nakon potresa, kako bi se stečeno znanje moglo primijeniti u stvarnim situacijama.

U siječnju će se provoditi edukacije u školama na području Grada Splita, u okviru programa „Split u znaku sigurnosti“, osigurane sredstvima Grada Splita. Program su osmislili stručnjaci HCPI-IS-a, magistri inženjeri građevinarstva, a obuhvaća uvodno predavanje o potresima, interaktivni rad na potresnom stolu i kviz znanja.

Očekuje se nastavak provedbe ovakvih edukacija i u budućnosti. HCPI-IS poziva sve zainteresirane škole da se jave i uključe u programe edukacija, s ciljem pravodobnog informiranja i upoznavanja s pravilnim postupanjem u slučaju potresa.