VIPS Servis u Solinu - vraća sjaj svakom automobilu

Ova obiteljska tvrtka s više od 40 godina iskustva specijalizirana je za limariju i lakiranje, a ono što ih izdvaja jest suvremena PDR metoda (Paintless Dent Repair) - popravak udubina bez lakiranja.

Popravak bez lakiranja - originalna boja ostaje netaknuta

Za razliku od klasičnih zahvata, kod PDR metode se udubina precizno vraća u prvobitno stanje bez potrebe za kitanjem i bojanjem.

Rezultat?

automobil zadržava originalni tvornički lak,

vrijednost vozila ostaje ista,

popravak je brži i često povoljniji.

Zahvaljujući ovom postupku, štete od tuče ili manjih udubljenja rješavaju se gotovo neprimjetno - automobil ponovno izgleda kao nov.

Kad je potrebno klasično lakiranje?

Naravno, postoje situacije kad je lak oštećen ili napuknut. U tom slučaju VIPS Servis nudi kompletne usluge limarije i lakiranja, koristeći kvalitetne boje i materijale, uz završnu obradu i poliranje. Cilj je uvijek isti - da automobil izgleda kao da nikad nije bio oštećen.

Povjerenje i tradicija

Kroz godine su VIPS-ovi majstori stekli povjerenje vozača iz cijele Dalmacije. Transparentna procjena, jasan dogovor i garancija na izvedene radove čine ih pouzdanim partnerom kad vam je auto najpotrebniji.

Ako imate kasko osiguranje, u VIPS- u popravak možete odraditi i tako- prijavom štete osiguranju uz besplatnu procjenu.

VIPS servis se nalazi na adresi Dioklecijanova 29 u Solin, a sve informacije i dogovor za termin procjene štete možete dobiti pozivom na broj ‪+385 98 173 3854‬, e-mailom: vipsservis@gmail.com ili na web stranici www.vipsservis.hr

Ako vaš automobil treba popravak karoserije, lakiranje ili brzo uklanjanje udubina, dovoljno je svratiti do Solina - u VIPS Servisu čekaju vas majstori koji automobilu vraćaju sjaj, a vama osmijeh na lice.