Vikend u Rusulici – XXS bend u petak

Rusulica i ovog vikenda donosi provjereni recept za vrhunsku zabavu. Dva dana glazbe uživo, domaća atmosfera i energija zbog koje se svaki vikend pretvara u feštu. Ako tražite mjesto gdje vikend počinje i završava uz dobru glazbu i pun plesni podij, Rusulica je pravi izbor.

U petak, 28. studenoga, nastupa XXS bend. Njihova publika dobro zna što može očekivati. Rasplesanu večer, širok repertoar i izvedbu koja ne dopušta da itko ostane sjediti. Petak u Rusulici već je tradicionalno rezerviran za jaki tempo, a XXS bend upravo to i donosi.

Stolica po osobi iznosi 47 eura, a za studente vrijedi pogodnost uz predočenje iksice- popust od 10 eura, što vikend izlazak čini još pristupačnijim. Kao i svakog vikenda, u Rusulici je naglasak na opuštenoj, domaćinskoj atmosferi, bogatoj ponudi pića i ića i glazbi uživo.

Informacije i rezervacije: +385 95 313 0307.