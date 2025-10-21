Vikend u Rusulici počinje već u četvrtak: Ne propustite karaoke, Bomba bend, Malo Vitra i Boozer kafanski kviz!

Ako si mislio da pravi vikend počinje u petak, u Rusulici počinje već dan ranije!

Ovaj tjedan te čeka trodnevni program prepun glazbe, dobre spize i vrhunske atmosfere.

Četvrtak: Karaoke večer od 20 h

Zabava počinje mikrofonom u ruci!

Prijavi se na 095 899 8351 i pokaži da znaš što znači "pjevati iz gušta". Karaoke večer u Rusulici garantiraju opuštenu atmosferu i sjajnu energiju, zato rezerviraj svoje mjesto na vrijeme i pripremi svoj glas.

Petak: Bomba bend, a u subotu Malo Vitra bend za "standardno van serijski provod"

Petak i subota u Rusulici sinonim su za glazbu uživo, dobru ekipu i večeru koja nikoga ne ostavlja gladnim.

U petak od 20 sati stiže Bomba bend, a uz njih se, znamo već ne sjedi dugo, isto kao što će vas u subotu Malo Vitra bend brzo dignuti sa stolice. Cijena stolice je 47 eura, a u to je uključena bogata večera, glazba uživo i štimung kakav samo Rusulica zna prirediti. Studentima je "stolica" 10 eura jeftinija. Rezervacije su obavezne zbog ograničenog broja mjesta: +385 95 313 0307.

Nedjelja: Boozer kafanski kviz od 20 h

Za kraj tjedna porcija zabave uz dobru dozu natjecanja!

Boozer kafanski kviz ima ozbiljnu namjeru postati omiljeni nedjeljni ritual svih koji vole glazbu, kvizove i druženje.

Prijave za kviz primaju se na 099 720 1438, a kotizacija 3 eura po osobi.

Rusulica - mjesto gdje vikend počinje dan ranije, a završava tek kad ponestane pjesama.