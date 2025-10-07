Vikend u Rusulici: Petak i Bomba bend, subota i Indigo grupa, a "stolica" samo 47 eura

Rusulica u Splitu i ovoga vikenda priprema pravi gastronomsko-glazbeni spektakl! U petak, 10. listopada, večer otvara energični Bomba bend, dok će u subotu atmosferu dodatno podići Indigo grupa. Vikend večer počinje u 20 h. Uz dobru glazbu i druženje, gosti mogu uživati u raskošnom jelovniku koji spaja tradicionalne dalmatinske okuse s modernim gastro pristupom i sve to za samo 47 eura po osobi.

U cijenu su uključeni predjela, glavno jelo i piće - dakle, sve što je potrebno za savršenu večer. Na meniju vas očekuju:

- Dalmatinski pršut i panceta Badanj,

- Vrhunski sirevi iz Puđe: meki i tvrdi kravlji,

- Pašteta od tune i nezaobilazna francuska salata.

Glavno jelo čine tri vrhunske kombinacije:

- Sporo pečena teletina s restanim krumpirom,

- Pljukanci s pršutom i tartufima,

- Pileći tingulet na kremastoj palenti.

U cijenu su uključeni sokovi, mineralna i voda, Karlovačko pivo te vino kuće: bijelo i crno, dok je ostalo piće moguće naručiti uz nadoplatu.

Broj mjesta je ograničen, stoga se preporučuje rezervacija na broj +385 95 313 0307.

Ove godine u Rusulici misle i na studente, uz predočenje x-ice ostvaruju popust od 10 eura.

Kao i uvijek, njihovo geslo ostaje isto: “Ne smije nikome ništa falit.”

Zato, ako tražite večer punu dobre spize, glazbe i zabave - Rusulica je adresa za pamćenje!